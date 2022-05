Boca campeón: cuántas finales “le deben” y por qué ganó una copa nacional y no una liga

Tal como su nombre lo indica, la Copa de la Liga Profesional es... una copa. Eso es lo que ganó Boca este domingo, tras golear 3 a 0 a Tigre en la final disputada en Córdoba. Como el reglamento lo indica en su artículo Nº 8 fue de carácter nacional, por supuesto, ya que la disputaron todos los equipos de la Argentina que forman parte de la máxima categoría del fútbol de nuestro país.

La discusión acerca de si el club de la Ribera sumaba una estrella como Copa o como Liga, se basó en la opinión de Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y uno de los 28 dirigentes que (como suele suceder) firmó el reglamento de esta competencia antes de que se iniciara. Allí se lee todo bien claro. No hay letra chica. La verdad se impone a la vista desde el mismísimo nombre. La “Copa de la Liga Profesional” es una copa y la “Liga Profesional” es... una liga. Para el conteo total, ambas valen lo mismo: un título más. Para el Xeneize, el número 72.

Justo o no, no existe otro argumento que lo escrito para dictaminar qué tipo de torneo es, más allá de la cantidad de partidos que tenga en disputa. De hecho, en 2013 Vélez ganó dos títulos de liga en una misma temporada. Primero por consagrarse en el Torneo Inicial 2012 y más tarde por derrotar 1 a 0 a Newell´s (ganador del torneo Final 2013) una final a partido único. Sí: título de liga definido a un partido. Eso firmaron los dirigentes de todos los equipos que disputaron esas competencias. Fútbol argentino.

Considerar todo como si fuera lo mismo le suma confusión al fútbol argentino. Más claro: si un equipo gana la Copa Sudamericana no le dan una Libertadores. Y en este caso existe, además, el antecedente de 2021, cuando Colón ganó la Copa de la Liga y celebró la obtención de... una copa nacional.

Como en tantas otras ocasiones, los hinchas de Boca celebraron el nuevo título en el Obelisco LA NACION/Fabian Marelli

Al mismo tiempo, Boca no será tricampeón si gana la Liga Profesional que comienza en solo dos semanas. Sí es cierto que 2020 quedará marcado en su historia como un año donde el equipo ganó la triple corona, algo que pasó inadvertido por las idas y vueltas del calendario: Superliga 19/20, Copa de la Liga (Maradona) y Copa Argentina 2020 (que alzó a fin de 2021). Lo mismo había sucedido en dos ocasiones durante la década dorada que inició Carlos Bianchi en 1998, cuando en 2000 y 2003 logró la Libertadores, la Intercontinental y el torneo Apertura, tres torneos diferentes que jamás podrían encadenarse como tricampeonato.

¿Boca es el nuevo campeón del fútbol argentino? ¡Por supuesto!. Aunque al haber tres competencias distintas, hay varios monarcas. El equipo xeneize es el flamante campeón de la Copa de la Liga (desplazó a Colón, ganador de la edición 2021) y de la Copa Argentina (logró a fin de 2021 la edición 2019/2020 y el año pasado no se disputó), mientras que River es el campeón vigente de la Liga Profesional, que ganó a finales de noviembre pasado.

Boca debe jugar contra River la final de la Supercopa 2020 Fabián Marelli - LA NACION

¿Cuántas finales “le deben” a Boca?

Ahora sí. Hay que agarrarse los cinturones para entender esa Matrix llamada fútbol argentino, donde en dos años hubo torneos que se iniciaron y se interrumpieron después de la primera fecha, copas que comenzaron en 2019 y terminaron en diciembre de 2021, y un ente organizador que se disolvió para renacer con otro nombre.

En medio de todo eso, Boca fue encadenando títulos. Cuatro en total: la Superliga 19/20, la Copa de la Liga 2020 (rebautizada Maradona), la Copa Argentina 2020 y la Copa de la Liga 2022. Eso le valió el derecho de disputar diferentes finales, en busca de una nueva estrella.

Entender cuántas finales le corresponden disputar a Boca (y cuáles no) no es algo sencillo. En la montaña rusa organizativa hay demasiadas idas y vueltas. Pero allá vamos.

Supercopa Argentina 2020

Con un gol de Tevez, Boca le arrebató la Superliga 19/20 a River en los últimos minutos de la última fecha Mauro Alfieri - LA NACION

La más fácil de comprender, y la que aún no tiene fecha confirmada de disputa.

La Supercopa Argentina fue creada en 2012 por la AFA. Está homologada como copa nacional y enfrenta cada año al campeón del torneo local con el ganador de la Copa Argentina. Se juega a un solo partido, en cancha neutral, y en caso de terminar igualado se define por penales.

A pesar de su desfase en el calendario, hasta comienzos de 2020 todo estaba bastante claro. Por ejemplo: la Supercopa 2018 se disputó el 2 de mayo de 2019, cuando Boca (campeón de la Superliga 2017/2018) venció a Rosario Central (vencedor de la Copa Argentina 2018) desde los 12 pasos y el 4 de marzo de 2021, River (campeón de la Copa Argentina 2019) goleó 5 a 0 a Racing (ganador de la Superliga 2018/2019) y se quedó con la Supercopa 2019.

Con ese mismo criterio, la Supercopa 2020 la deben disputar el campeón de la Superliga 2019/2020 y el campeón de la Copa Argentina 2020. Al coronarse un mismo equipo (Boca) dicha definición la debe jugar el conjunto xeneize con aquel club que haya finalizado segundo en el torneo correspondiente. En este caso, el subcampeón de la Superliga 2019/2020 fue River.

Algo idéntico ocurrió en la temporada 2015, donde Boca ganó el Campeonato y la Copa Argentina, y la Supercopa 2015 la disputó frente a San Lorenzo, subcampeón del torneo local. En febrero de 2016, el Ciclón goleó 4 a 0 en Córdoba.

Entonces, sólo resta saber cuándo la AFA hará oficial y le pondrá fecha a una nueva final de copa nacional entre Boca y River, tal como ocurrió en marzo de 2018 (el Millonario venció 2 a 0 en Mendoza).

Boca, campeón de la Copa Argentina 2020, debe jugar por la Supercopa Argentina 2020 contra el campeón de la Superliga 19/20; al haber ganado ambas competencias, enfrentará al subcampeón de aquel torneo, que fue River Fotobaires

Trofeo de Campeones 2020

Como si fueran pocos los torneos y copas nacionales y las competencias internacionales, en paralelo a todo nació, en 2018, el Trofeo de campeones de la Superliga.

Fue una copa nacional, organizada por la Superliga y avalada por la AFA, que enfrentó al campeón de la Superliga 2018/2019 (Racing) y al ganador de la Copa de la Superliga 2019 (Tigre). El 14 de diciembre de 2019, la Academia derrotó por 2 a 0 al Matador y dio la vuelta olímpica en Mar del Plata.

La pandemia por coronavirus interrumpió la Copa de la Superliga 2020 cuando apenas se había disputado la primera fecha (salvo River-Atlético Tucumán, debido a que el Millonario se negó a disputar ese encuentro y, 19 meses más tarde, el Tribunal de Disciplina le dio el partido por perdido por 1 a 0). Ese torneo quedó vacante.

Ese parate en el fútbol argentino también desintegró a la Superliga como entidad. En su reemplazo nació la Liga Profesional de Fútbol, que organizó la Copa de la Liga 2020, rebautizada Copa Maradona. Y que también la ganó Boca. Pero en su reglamento no se detalla nada en relación a una hipotética clasificación del campeón a alguna otra copa nacional . El premio era, ni más ni menos, que sumar un título (copa nacional) y terminar de definir a los clasificados a la Libertadores 2021 y a la Sudamericana 2022.

En el reglamento de la Copa Maradona no estaba contemplado que el campeón juegue por alguna otra copa nacional Marcelo Aguilar / POOL ARGRA

El caso de Boca la ecuación no cambió en nada porque ya había entrado en el torneo de clubes más importante de la región como campeón de la Superliga 19/20. Pero sí benefició, y mucho, a Banfield, que cayó en la final ante el Xeneize, pero luego derrotó 3 a 2 a Vélez (ganador de la Zona Complementación) y se metió en la Sudamericana de este año.

Al suspenderse la Copa de la Superliga 2020 y no contemplar en el reglamento correspondiente que el campeón de la Copa de la Liga 2020 estaba habilitado a disputar otra copa. El Trofeo de Campeones 2020 quedó vacante y el Boca campeón de la Superliga 2019/2020 se quedó sin rival.

Pero atención: esto también le pasará a River, campeón del Torneo 2021, que no podrá disputar la Supercopa Argentina 2021 porque la Copa Argentina 2021 no se disputó. Sin rival no hay final.

Hay algunas interpretaciones no oficiales que indican que el Trofeo de Campeones sí tiene protagonistas, y que el rival de Boca debería salir de un cruce entre River (subcampeón de la Superliga 19/20) y Banfield (subcampeón de la Copa Maradona). Aunque, al menos hasta el momento, reglamentariamente no existen fundamentos para este escenario.

Este 2021, Colón se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez Pool Argra

Trofeo de Campeones 2022

Clarísimo: Boca, como flamante campeón de la Copa de la Liga, se clasificó para la final del Trofeo de Campeones 2022 que se disputará a fin de año.

Su rival será aquel equipo que gane la Liga Profesional que comienza en junio. En caso de que el Xeneize dé la vuelta olímpica otra vez, Tigre tendrá que disputar un partido desempate contra el subcampeón de la Liga Profesional, y el ganador de ese cruce definirá el Trofeo de Campeones contra Boca.

Si el Matador termina segundo, la final será entre esos dos clubes.

El detalle de los campeones de las últimas competencias en el fútbol argentino

2020

Liga : Boca (se definió el 7 de marzo de 2020).

: Boca (se definió el 7 de marzo de 2020). Copa de la Superliga : suspendida (se jugó una fecha).

: suspendida (se jugó una fecha). Trofeo de Campeones : reglamentariamente vacante.

: reglamentariamente vacante. Copa Argentina : Boca (se definió el 8 de diciembre de 2021).

: Boca (se definió el 8 de diciembre de 2021). Supercopa Argentina 2020: Boca (campeón de la Copa Argentina) vs. River (juega esta final como subcampeón de la liga, al repetirse Boca en los dos títulos), pendiente de confirmación.

2021

Copa Maradona : Boca (se definió el 17 de enero de 2021).

: Boca (se definió el 17 de enero de 2021). Copa de la Liga Profesional : Colón (se definió el 4 de junio de 2021).

: Colón (se definió el 4 de junio de 2021). Liga Profesional : River (se definió el 25 de noviembre de 2021)

: River (se definió el 25 de noviembre de 2021) Trofeo de Campeones : River (se definió el 18 de diciembre).

: River (se definió el 18 de diciembre). Copa Argentina : no se disputó.

: no se disputó. Supercopa Argentina 2021: reglamentariamente vacante.

2022

Copa de la Liga Profesional : Boca (se definió el 22 de mayo de 2022).

: Boca (se definió el 22 de mayo de 2022). Liga Profesional : comenzará en junio

: comenzará en junio Trofeo de Campeones : Boca vs. el campeón de la Liga Profesional 2022. Si volviera a consagrarse el Xeneize deberá definir esa copa contra el ganador de un desempate entre Tigre y el subcampeón de la Liga (en caso de que no sea el Matador). Se jugaría en diciembre.

: Boca vs. el campeón de la Liga Profesional 2022. Si volviera a consagrarse el Xeneize deberá definir esa copa contra el ganador de un desempate entre Tigre y el subcampeón de la Liga (en caso de que no sea el Matador). Se jugaría en diciembre. Copa Argentina : en competencia.

: en competencia. Supercopa Argentina 2022: la jugarán el campeón de la Liga Profesional frente al campeón de la Copa Argentina de este año.