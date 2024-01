escuchar

Alejandro Garnacho tuvo que elegir entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en una transmisión en vivo con el conocido streamer IShowSpeed o Speed. Ante la pregunta de quién era el mejor para el futbolista del Manchester United y la selección argentina, el delantero no tuvo dudas y lo dejó en claro en una emisión que incluyó una fallida chilena que tuvo consecuencias técnicas.

Speed le preguntó a Garnacho quién era mejor, Messi o CR7. Su respuesta fue “ambos son geniales”. El influencer no se conformó con ello e hizo gestos de incredulidad, además de empezar a aplaudir en tono irónico. El delantero lo apuró y le consultó: “¿por qué no te gusta Messi? ¿qué pasó con él?”. En ese momento, el influencer contó: “En 2018 conocí a Messi. Le pedí una foto y me dijo que ‘no, no me gustas’”. Desde ese momento, su predilección por Cristiano Ronaldo creció, pero también argumentó que era por el físico que tiene el delantero lusitano, que el próximo 5 de febrero cumplirá 39 años y desde enero de 2023 juega en el Al Nassr de Arabia Saudita. Lleva 34 goles en misma cantidad de partidos en el equipo saudita.

Garnacho le siguió el juego a Speed y entendió que hablar del rosarino enojaba a su anfitrión de transmisión, entonces le preguntó dos veces si le gustaba su juega y explotó con dos rotundos no. “Es 50/50. A veces juega bien a veces no es así. Por eso no puedo poner todos mis huevos en una sola canasta. Yo creo que Ronaldo es un mejor jugador”, comentó sobre el rendimiento del futbolista de Inter Miami.

El atacante de sangre española nunca ocultó su fanatismo por Cristiano Ronaldo y a finales del año pasado. De hecho, Leandro Paredes reveló una anécdota entre Garnacho, Leo y CR7. “Lo volvimos loco, lo cargamos, la verdad. No podía hablar, se puso hasta nervioso. Cristiano es su ídolo, lo ha seguido mucho en su carrera y juega bastante similar a Ronaldo. Es normal, no pasa nada. Pero cuando llega a la Selección tiene que cambiar un poco”, contó el mediocampista, entre risas, en DSports.

Speed ya había criticado a Messi con Ronaldo Nazario

El youtuber y streamer ya había generado polémica en compañía del ex delantero, cuando ambos hicieron declaraciones sobre Leonel Messi.

Pese a que solo tiene 19 años, Alejandro Garnacho es uno de los pocos futbolistas que jugaron con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Con el capitán campeón del mundo disputó tres partidos en la Selección Argentina, además de compartir entrenamientos y concentraciones. Mientras tanto, con el portugués coincidió en su segunda etapa en el Manchester United.

