Alexander Medina, entrenador de Estudiantes, se quejó por la no habilitación de Marcos Rojo: “Si hubiera sido otro club, se habría actuado diferente”

Luego del 0-0 con Flamengo en Uno, el entrenador uruguayo Alexander Medina se refirió a los arbitrajes, criticó a la AFA por el calendario de Estudiantes de La Plata, y habló de “alguna interna” en relación a la inhabilitación de la Conmebol a Marcos Rojo, quien iba a ser titular ante el equipo brasileño en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y debió ver el partido desde afuera. “Nosotros fuimos devastados con el calendario: final de Supercopa, Copa Argentina y así sucesivamente. Y perdimos jugadores, nos desgastamos. Ni que hablar el tema político de las habilitaciones”, postuló.

Y amplió: “No tengo pruebas ni mucho menos, pero hay indicios de que si hubiera sido otro club se habría actuado diferente. No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, protestó el Cacique en la conferencia de prensa posterior al partido.

"DESPUÉS NOS LLENAMOS LA BOCA QUE QUEREMOS QUE LOS EQUIPOS ARGENTINOS PUEDAN COMPETIR A NIVEL INTERNACIONAL... Y ENTRE NOSOTROS NOS BOICOTEAMOS LOS EQUIPOS ACÁ". El Cacique Medina, caliente con el calendario de Estudiantes y la habilitación de Marcos Rojo. pic.twitter.com/E9CDHOEB20 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2026

Medina también se refirió a la actuación del árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez, que pudo haber expulsado a Lucas Paquetá por una agresión a Ezequiel Piovi, pero decidió sólo amonestarlo. El VAR no lo llamó, pese a la protesta de todos los jugadores de Estudiantes. “Creo que rozó la roja. Si lo expulsaban, nadie decía nada, había argumentos para hacerlo. Pero no se decidió así”, recordó el DT.

El entrenador aprovechó la consulta para explayarse: “A partir de los arbitrajes, de la habilitación de Marcos, no solo ahora, sino en el partido previo, con Central Córdoba... Ahí quería darle minutos y tuvimos que bajarlo del avión. Hay muchas situaciones que no están ayudando. Después decimos que queremos que los equipos argentinos puedan competir a nivel internacional... Somos el único equipo argentino compitiendo con tres brasileños, sabiendo el poder económico y político que tienen. Y nos boicoteamos entre nosotros. Pero que sirva para el futuro. Saco a Estudiantes. Si llega a las semifinales cualquier equipo, espero que tengamos la posibilidad de suspender algún partido del campeonato, que sea decretado por ley. Equipo argentino que llegue a semifinal, lo ayudamos con el calendario”, reclamó el exdelantero, de 48 años.

Guido Carrillo y Ramiro Funes Mori le piden al árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez la tarjeta roja para Lucas Paquetá, de Flamengo Gustavo Garello - AP

Medina continuó: “A esta instancia [una semifinal continental] no se llega todos los días. No es habitual llegar a una semifinal de Copa Libertadores. Y sin embargo toda la institución entendió dónde estamos parados y qué tenemos que hacer para sacar esta llave adelante. No se logró absolutamente nada, pero sí dimos una muestra de carácter y personalidad todos juntos. Estamos todos para la misma, sin reproches ni buscar culpables, sabiendo que hay situaciones que han perjudicado al desarrollo normal de un equipo de fútbol. Y seguimos de pie, seguimos fuertes. Hoy queríamos y necesitábamos ganar, pero creo que salimos fortalecidos, sobre todo por lo que pasó antes del partido. Nos vamos a Brasil con un buen sabor, porque creo que tenemos nuestras posibilidades de hacer un gran partido y quedarnos con la clasificación”. Dicho de otra manera, el DT de Estudiantes está convencido de que toda la previa del encuentro ante Flamengo terminó robusteciendo a su equipo.

Sobre el fútbol desplegado por el Pincha, Medina reflexionó: “Buscamos frescura con los cambios para ir a ganar el partido y tuvimos nuestras chances, pero no pudimos concretar. Ellos también cortaron nuestro juego, no es que nos hicieron un partido fácil. Ante la mínima ventaja posicional nos cortaban y se nos complicó avanzar en campo. Nosotros tratamos de buscar el juego entre líneas pero no pudimos conectar. El rival también juega, no te van a poner una alfombra roja para que vos evoluciones fácilmente en campo. Ellos también compitieron, defendieron, jugaron las segundas jugadas. Fuimos mejores nosotros, estuvimos más cerca, fuimos más claros, pero faltó esa cuotita de fluidez para encontrar alguna situación un poco más favorable”.