Alexis Mac Allister, al ataque: cabezazo y bombazo arriba en el increíble 4-3 de Liverpool

Iban 35 minutos del primer tiempo en Anfield, con un resultado negativo: Villarreal le ganaba por 2 a 0 a Liverpool, en un partido de la Champions League. De pronto, un córner para el gigante rojo: el autor es Konstantinos Tsimikas, zurdo, griego y lateral izquierdo. El centro a la olla encuentra en el vértice a Alexis Mac Allister, que le da un cabezazo a la pelota de típico N° 9. El descuento para un hombre que sabe cabecear muy bien, más allá de su 1,76m.

Faltaban 25 minutos para el cierre, Liverpool había alcanzado la igualdad: 2-2. Iba una y otra vez, una clásica noche copera de música y color en el infierno de un mágico estadio. Rio Ngumoha, un pibe de 18 años, encara por el sector derecho, crea un par de amagues, levanta la cabeza y encuentra al gran volante de la selección, de frente en el área y con el arco a centímetros. El bombazo es alto, inatajable, pega en el travesaño y adentro. Alexis juega de 5, a veces más atrás, a veces, adelantado. Pero le encanta jugar de delantero.

“Me gusta hacer goles, llegar por sorpresa al área”, comentó el volante, exultante después de un triunfo memorable: fue 4-3.

El cabezazo de Alexis Mac Allister que abrió la remontada Ian Hodgson - AP

Así, con un doblete del argentino, Liverpool le ganó este martes por 4-3 a Villarreal, tras estar 0-2, por la tercera jornada de la Champions. Los tempraneros goles del georgiano Georges Mikautadze (4 minutos) y de Sergi Cardona (25) parecían encaminar la sorpresa visitante, pero Macca y Araujo convirtieron sus ocasiones en una gran reacción colectiva del Liverpool, a la que se unió después Florian Wirtz.

Con nueve unidades, los Reds mantienen el pleno de victorias en Champions y se encaminan hacia la clasificación directa para los octavos de final. El Submarino Amarillo, por su parte, sufrió su segunda derrota en la competición continental, y se coloca en la zona de peligro antes de recibir en la próxima jornada al vigente bicampeón PSG, a principios de noviembre.

Alexis Mac Allister celebra con Kostas Tsimikas la espectacular remontada Nick Potts - PA Wire DPA

Más allá de la acción sobre el césped, las miradas fueron hacia los bancos, por el particular duelo entre Íñigo Pérez y Andoni Iraola, excompañeros en el Athletic Club como jugadores y unidos después en el banco del Rayo Vallecano.

Iraola, de 44 años, se llevó a Pérez, de 38, como adjunto al club madrileño, y trató de hacer lo mismo al fichar por el Bournemouth, pero un permiso de trabajo denegado a Pérez separó los caminos de ambos entrenadores hasta este martes, el himno de la Champions los reunió.

El escenario no podía ser mejor en Anfield, uno de los templos más venerados del fútbol inglés y con mística en las noches europeas. Pero el Villarreal no se empequeñeció ni por el estadio ni por la feroz bienvenida del “You’ll Never Walk Alone”, y el conjunto visitante arrancó el partido ahogando a los Reds.

En una acción impropia de sus estándares, el capitán del Liverpool, Virgil Van Dijk, pecó de exceso de confianza cabeceando un balón aéreo, aparentemente inofensivo, hacia atrás. Lejos de ir hacia la zona del arquero Alisson Becker, el balón cayó a los pies de Mikautadze, que aprovechó el regalo para abrir el marcador.

Torpe y sin ideas, el equipo local trataba de ganar metros pero sin encontrar la manera. El Villarreal, cómodo en el partido gracias a su ventaja en el marcador, golpeó una segunda vez con un magnífico contragolpe colectivo que se encargó de transformar Cardona.

Con 0-2, el Liverpool parecía completamente fuera del partido, pero aprovechó su primera gran ocasión para reengancharse. En esa reacción, la bandera (doble) fue Mac Allister, que despertó a sus compañeros.

A deserved award for Rio after an electric performance ⚡️🏆#UCL pic.twitter.com/HMGSpaIrbF — Liverpool FC (@LFC) October 20, 2026

Wirtz, que había entrado en el descanso por Araújo, noqueó definitivamente a los visitantes apenas tres minutos después, asegurando una victoria en un momento delicado del calendario: en las próximas dos semanas el Liverpool recibirá a Brighton y Arsenal en Premier League y, en el medio, a Chelsea por los octavos de final de la Copa de la Liga.

En esos encuentros, Iraola deberá insistir a los suyos en mantener la concentración en el tramo final, ya que la victoria peligró en los minutos finales tras el gol de Oluwaseyi para el Villarreal.