escuchar

Antoine Griezmann es uno de los símbolos de la selección de Francia, a la que la Argentina superó por penales en la final del Mundial de Qatar, más allá de que Kylian Mbappé, con sus tres goles, se haya llevado buena parte del protagonismo. Con 32 años, establecido hace varias temporadas en Atlético de Madrid, ya es reconocido allí casi como un sudamericano más: varias veces se lo vio tomando mate y alentando a la selección de Uruguay -forjó una amistad con el recientemente retirado Diego Godín-, y tiene como compañeros a Rodrigo de Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa, casualmente los tres integrantes de la Albiceleste campeona del mundo en diciembre pasado.

A ocho meses de aquella final inolvidable, Griezmann contó sus sensaciones sobre lo vivido en ese encuentro que lo tuvo como uno de los titulares, pero a la vez fue uno de los elegidos para el recambio -lo reemplazó Kingsley Coman- cuando Francia estaba dos goles abajo y buscaba un revulsivo para emparejar la definición.

Griezmann y Lionel Messi disputan el balón en la final del 18 de diciembre pasado en Lusail Tom Jenkins - Getty Images Europe

“Estaba muy dolido [después de la derrota], pero después de una semana estaba muy feliz por ellos tres. Por Angelito [Correa], porque llevo mucho tiempo conociéndolo. Antes y durante el Mundial siempre le mandaba alguna bromita a Rodri [De Paul] y era divertido y gracioso que los dos hayamos llegado a la final, porque siempre le tiraba cosas para que le den mala suerte antes de ir a Qatar, y al final él salió campeón, ja. Fue doloroso, pero luego divertido, y a veces lo hablamos durante las semanas y los días”, contó Griezmann en una entrevista con ESPN.

¡La palabra de Griezmann al recordar la final del Mundial! ¿Dolido? ¡Para nada! 😅🇫🇷



Vía @laliga pic.twitter.com/6fMDBuSp3A — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 17, 2023

Griezmann, de 32 años, es uno de los históricos de Les Bleus, con 43 goles anotados en 121 partidos y el título mundial conseguido en Rusia 2018. Ttambién contó que no se pierde nada de los primeros pasos de Lionel Messi, su excompañero en Barcelona y que hoy es finalista con Inter Miami en la Leagues Cup. “Lo estoy siguiendo, sí. Leo es el mejor de la historia. Está llenando todos los estadios, está haciendo muchos goles, desde que ha llegado, ha ganado muchos partidos. Es un jugador increíble, lo mejor que ha hecho la MLS es traer a Messi para la publicidad, para subir el nivel deportivo y para que sea la imagen del fútbol en los Estados Unidos.

Compañeros y amigos: Antoine Griezmann y Rodrigo de Paul, y una celebración durante un partido del Aleti en Madrid Quality Sport Images - Getty Images Europe

En el mismo sentido, el francés amplió su visión: “Siempre he dicho que mi objetivo era terminar allí (en los Estados Unidos), por todo lo que me gusta del deporte americano. Quiero jugar en la MLS, disfrutar ahí siendo competitivo, poder ver otras ligas deportivas, ganar cosas ahí estando en mi mejor nivel. Primero me gustaría ganar títulos en el Atlético y luego veremos, pero sigue siendo un objetivo jugar en la MLS. Es muy buena la llegada de jugadores como Leo, como Busi (Busquets). Los fichajes que están haciendo, de jugadores más jóvenes de Sudamérica le traen nivel a la Liga y eso es lo mejor que puede hacer, traer más jugadores de nivel para que la liga sea más seguida y se haga más potente”.

Analítico, Griezmann también se refirió a la fiebre que desataron las importantes contrataciones que realizó Arabia Saudita para potenciar su liga. “Cada uno puede pensar distinto, pero estamos hablando de más allá de proyectos deportivos. Un jugador tiene una duración de 12 o 13 años si todo va bien y ahora están llegando ofertas que ves que pueden ser los contratos de su vida. A los 35 años se acaba el fútbol y eso te hace pensar en esas ofertas. Si a mí me llega alguna vez, pues habrá que verlo con mi familia y mis tres hijos. Pero hoy no es el caso, porque estoy aquí disfrutando mucho. Lo que pasa es algo normal, estamos hablando de cifras muy importantes, que pueden poner sobre seguro a toda tu familia”.

LA NACION