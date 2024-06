Euro 2024, en vivo: Países Bajos abre el juego ante Polonia en un duelo muy caliente

Escuchar

10.00. Comenzó la acción entre Polonia y Países Bajos

El debut del seleccionado neerlandés y una marea naranja en Hamburgo.

9.45. La Euro más goleadora desde 1976

La Euro 2024, hasta el momento, es una de las competencias más goleadoras de la historia del certamen. En los cuatro partidos que se disputaron se marcaron 16 goles, lo que hace un promedio de cuatro tantos por encuentro. No sucedía algo similar en una competencia continental europea desde la que se diputó en la extinta Yugoslavia, que finalizó con 4.75 tantos por encuentro.

9.30. Todo listo en Países Bajos

Países Bajos extrañará a Frankie De Jong, el jugador de Barcelona que es baja en la Eurocopa al no recuperarse de la lesión de tobillo que arrastra desde abril. Así formará en su debut el conjunto naranja ante la selección polaca.

9.25. Polonia, con formación confirmada

Sin Robert Lewandowski, que se retiró el lunes pasado con una lesión muscular del amistoso ante Turquía, así formará Polonia ante Países Bajos. La figura polaca, que enfrentó a la Argentina en la tercera fecha del Mundial de Qatar 2022, trabaja para estar a punto el viernes contra Austria.

9.15. Incidentes en Hamburgo

La policía de Alemania informó el domingo que disparó e hirió a un hombre que amenazó a agentes con un hacha y una bomba incendiaria en Hamburgo, en el norte del país, horas antes de albergar un partido de la Euro 2024. El hombre estaba recibiendo atención médica, explicó la policía de Hamburgo en una publicación en X, en la que no ofreció más detalles. El incidente se produjo en la céntrica zona de St. Pauli, que según la prensa alemana estaba abarrotada por miles de aficionados al fútbol antes del partido que enfrentará más tarde en el día a las selecciones de Países Bajos y Polonia.

9. Bienvenidos a la tercera jornada de la Euro 2024

Tras la victoria de Italia sobre Albania por 2 a 1 en el encuentro más importante del sábado, la Eurocopa 2024 continúa este domingo con tres partidos: Polonia vs. Países Bajos (10), correspondiente al Grupo D, Eslovenia vs. Dinamarca (13) y Serbia vs. Inglaterra (13), ambos del Grupo C. Los tres partidos serán transmitidos en vivo por ESPN.

