Apuestas de River vs. Boca: quién gana el Superclásico, según los pronósticos

El Superclásico del fútbol argentino es uno de los eventos futbolísticos más esperados del año. No importa el presente de cada uno de los equipos. No importan los protagonistas. Tampoco si es por un amistoso, por el torneo local o por un certamen internacional. No interesan los antecedentes recientes entre ambos ni tampoco los más lejanos. El país futbolero se paraliza por 90′ para ver a dos históricos rivales enfrentarse en un campo de juego. Este domingo se vuelven a ver las caras y de nuevo en un duelo de eliminación directa, en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024.

El encuentro se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 15.30 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado para impartir justicia es Yael Falcón Pérez, el mismo que dirigió el último enfrentamiento entre ambos, disputado el pasado 25 de febrero en un partido correspondiente a la fecha 7 del actual certamen. Ese duelo terminó 1 a 1 gracias a los goles de Pablo Solari y Cristian Medina, quien no dirá presente este domingo luego de ser expulsado ante Godoy Cruz en la última fecha de la etapa de grupos.

El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el escenario que recibirá el Superclásico

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga 2024. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.10 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Boca Juniors. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

¿Quién tiene más probabilidades de ganar?

Canchallena presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso de la Copa de la Liga 2024 es River, con un 54% de posibilidades. Por su parte, Boca tiene un 22,4% de chances según el análisis. El 23,6% restante anticipa un empate.

Canchallena.com cuenta con la probabilidad de victoria de cientos de partidos Canchallena

Últimos antecedentes

De los últimos 10 Superclásicos, el combinado de la Ribera ganó dos en tiempo reglamentario; mientras que el conjunto de Núñez se quedó con el triunfo en tres oportunidades (empataron en las cinco restantes y, en dos, en la Copa de la Liga y la Copa Argentina 2021, el xeneize ganó por penales). El último fue empate 1 a 1, pero los anteriores dos quedaron en manos de River, uno en la Bombonera y el otro en el Monumental.

La última vez que se enfrentaron en un partido de eliminación directa fue el 16 de mayo de 2021, también en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga. El partido se llevó a cabo en la Bombonera y el equipo local se quedó con el triunfo y, en consecuencia, con el boleto a semifinales, por penales (4 a 2). En tiempo reglamentario empataron 1 a 1 con tantos de Carlos Tevez y Julián Álvarez. En la tanda desde los 12 pasos convirtieron Tevez, Sebastián Villa, Carlos Izquierdoz y Julio Buffarini para el xeneize (Edwin Cardona malogró su disparo); mientras que Gonzalo Montiel y Julián Álvarez anotaron para el Millonario (Fabrizio Angileri y Leonardo Ponzio no pudieron acertar).