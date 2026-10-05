Argelia vs. Níger, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo amistoso internacional Argelia y Níger; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Argelia y Níger, correspondiente a la jornada 1 de la fecha FIFA, se disputará este martes 6 de octubre a las 14.00 h en el estadio Hocine Aït Ahmed, ubicado en la ciudad de Tizi Ouzou.
El presente de ambos seleccionados
El combinado de Argelia llega a este compromiso con el objetivo de consolidar su funcionamiento colectivo frente a su público. Por su parte, la selección de Níger afronta este duelo como una instancia de prueba y rodaje competitivo, buscando ajustar piezas tácticas en un escenario internacional fuera de casa.
Estadísticas y antecedentes
Ambos equipos buscan optimizar su rendimiento en este amistoso internacional. Si bien los números recientes son variables debido a la naturaleza de los encuentros de preparación, este cruce permite a ambos técnicos evaluar alternativas tácticas y profundizar en la rotación de sus planteles principales para futuras competencias oficiales.
Lo que está en juego
El resultado de este partido es fundamental para que ambos seleccionados puedan escalar en el ranking de la FIFA y ganar confianza de cara a los próximos retos oficiales. Para Argelia, es una oportunidad de ratificar su jerarquía, mientras que para Níger representa un desafío exigente para medir su nivel actual contra un rival de peso en el continente.
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