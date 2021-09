Argentina - Bolivia, por las Eliminatorias sudamericanas: Tras no haber jugado ante Brasil, el equipo que analiza poner Scaloni en el tercer partido

El día después de la bronca y el malestar por la suspensión del partido ante Bolivia y todos los inconvenientes que eso le generó al plantel argentino, Lionel Scaloni y los jugadores intentaron volver a focalizarse en lo futbolístico. Dicho de otra manera, en empezar a planificar y proyectar el equipo que jugará este jueves ante Bolivia, en el Monumental, por la 9° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la mira en el Mundial de Qatar 2022.

Según se supo, el no haberse casi jugado el partido en San Pablo (apenas 5 minutos) le hizo repensar los planes al entrenador argentino. Porque si la Argentina, que ante Brasil había presentado el mismo equipo que le había ganado la final de la Copa América, hubiera jugado y obtenido un triunfo que hubiese encaminado la clasificación, quizás estaba en su mente aplicar una rotación mayor ante Bolivia y que allí sumen minutos aquellos que habitualmente no tienen tantas chances de mostrarse. Ahora eso está en estudio nuevamente.

De todas formas, vale destacar que hay dos futbolistas que ya no estarán ante Bolivia porque regresaron a Inglaterra: Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía. Ambos futbolistas pactaron con Aston Villa, su club de la Premier League, regresar antes. Previamente a ser cedidos, la idea fue que se sumen a las Eliminatorias para disputar los partidos ante Venezuela y Brasil, pero que regresen antes de medirse con Bolivia.

Entrenamiento de la seleccion Prensa AFA

Por tal motivo, Scaloni tendrá que hacer un cambio obligado en el arco: Franco Armani o Juan Musso. Todo parece indicar que Musso tendría más chances de atajar, teniendo en cuenta que el arquero de River, además, padece una sinovitis en la rodilla derecha.

El día antes de jugar ante Brasil, Scaloni había dicho: “En cuanto al equipo tengo una idea, hoy los juntamos a todos. La idea será hacer unos cambios, pensando que los partidos son muy justos y el equipo da muestras con unos y con otros. Eso nos da la pauta de poder decidir tranquilamente”. ¿Y ahora que los planes se trastocaron?

¿Scaloni buscará poner el mejor equipo posible para asegurar los puntos en busca de la clasificación? ¿O aprovechará para hacer otros retoques más allá del arco? En la cabeza del entrenador estaría este equipo: Musso o Armani; Montiel o Molina, Cuti Romero, Otamendi y Acuña; Paredes, Guido Rodríguez y De Paul; Messi, Lautaro Martínez y Di María.

Franco Armani, con Agustín Marchesín y Emiliano Martínez; una foto durante el calentamiento previo a la final de Copa América que la Argentina le ganó a Brasil. MAURO PIMENTEL - AFP

Cuando le consultaron a Scaloni sobre las variantes que suele meter en los equipos de un partido a otro, estilo que también se observó en la última Copa América, dijo: “Los cambios no van por una cuestión de gustos, porque está demostrado que todos han rendido. Es importante poder disfrutar de todos y que el equipo no se resienta. Es así, ellos lo tienen claro y no es por rendimiento”, había explicado en la previa del partido que no fue de San Pablo.

Sin embargo, el DT mantiene el pensamiento: no ve las modificaciones o rotaciones (incluso si son más de dos y se dan con tres días de diferencia) debiliten la estructura colectiva del equipo. Todo lo contrario, ve en la competencia sana un estímulo para que todos peleen por un puesto. En las próximas horas, tras la práctica de fútbol vespertina de este lunes, se podrán tener más detalles con respecto al equipo que jugaría ante Bolivia.

