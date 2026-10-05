Argentina vs. Benín por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Argentina y Benín, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional 2026, se disputará este martes 6 de octubre a las 20.00 h en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El momento de los equipos

La selección argentina llega con el ánimo en alza tras una contundente victoria por 7-0 frente a Burkina Faso en su última presentación. Por el lado de Benín, el equipo buscará plasmar una identidad de juego sólida en su primera presentación de esta serie de amistosos en suelo sudamericano.

Números que anticipan el duelo

Argentina mantiene una racha positiva en cuanto a la capacidad goleadora demostrada en su anterior compromiso, donde exhibió una alta eficacia ofensiva. Este duelo representa una oportunidad estratégica para que ambas escuadras ajusten sus piezas tácticas antes de los compromisos oficiales de sus respectivas confederaciones.

Lo que está en juego

Para Argentina, el partido es fundamental para continuar afianzando el funcionamiento colectivo y escalar en el ranking internacional. Benín, por su parte, utiliza este encuentro como una prueba de alto nivel para medir sus capacidades ante una de las potencias del fútbol mundial.