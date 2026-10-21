Arruabarrena celebró la victoria de Boca y destacó la recuperación de Paredes: “El resultado me da la razón”

El director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, destacó la actuación de sus jugadores y el pase a la final de la Copa Sudamericana tras la victoria por 3 a 1 ante Vasco da Gama. “Entendimos cómo teníamos que jugar”, evaluó. Además se refirió a la recuperación y el ingreso de Leandro Paredes, quien marcó el gol del triunfo en el Maracaná. “El resultado me da la razón”, ironizó el entrenador xeneize.

“Han hecho un partido muy bueno. Creo que somos merecedores de pasar a la final por lo hecho en los dos partidos”, sostuvo el DT respecto al plantel, que logró remontar un 1-0 adverso en la ida en Buenos Aires. “Hoy entendimos cómo teníamos que jugar el partido, hicimos goles en los momentos justos y no tuvimos esos apuros”, explicó Arruabarrena.

Uno de los focos de la conferencia de prensa estuvo puesto en Leandro Paredes. Arruabarrena reconoció que la decisión de utilizarlo no había sido sencilla luego de los comentarios de los últimos días sobre su estado físico. “Ha sido una semana difícil por todo lo que se ha comentado. El resultado me da la razón, pero tampoco creo tenerla. Era una decisión difícil”, explicó.

El técnico señaló que decidió recurrir al mediocampista durante la segunda mitad por el desgaste acumulado por Vasco da Gama y remarcó que el futbolista pudo disputar sus minutos sin inconvenientes. “Lo importante es que no sintió nada. Sé el esfuerzo que hizo. Es un capitán, es un líder y lo ha demostrado hoy, más allá del gol”, afirmó.

Arruabarrena señaló que Paredes no sintió molestias físicas tras su ingreso ante Vasco da Gama MAURO PIMENTEL - AFP

Arruabarrena también valoró la actuación colectiva y destacó la respuesta física del plantel en una serie exigente. Mencionó especialmente el desgaste de Santiago Ascacibar y Milton Delgado, y también celebró el buen nivel que mostró Rodrigo Battaglia, quien volvió a tener una participación prolongada después de una extensa inactividad.

Pese a la clasificación, el entrenador buscó bajar la euforia y remarcó que Boca todavía no consiguió ningún título desde su llegada al club. “Tenemos que tener los pies en la tierra, ser humildes y saber que estamos cerca pero a la vez lejos. Si nos confiamos, no vamos a sacar los resultados que queremos”, advirtió.

En la misma línea, sostuvo que entiende lo mucho que los hinchas desean conseguir una nueva estrela, aunque rechazó trasladar esa obligación como una carga sobre los futbolistas. “No hemos conseguido nada. Nosotros sabemos que el club necesita un título. Pero no nos vamos a meter esa presión, vamos a seguir trabajando de la misma manera”, indicó.

"SI NO LOGRAMOS NADA..."😅



JAJA, la frase del Vasco Arruabarrena una vez consumada la clasificación de BOCA a la final de la CONMEBOL #Sudamericana.



"Me tendré que ir a la m....", declaró el entrenador Xeneize fiel a su estilo.#TNTDataSports pic.twitter.com/cMaTPD7HBJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 21, 2026

El DT también dejó una frase contundente al referirse a lo que significaría terminar la temporada sin alcanzar un objetivo. “Si no logramos nada, me tendré que ir a la m…”, lanzó. Sin embargo, enseguida volvió a mostrarse confiado en relación al plantel con el que cuenta: “El grupo tiene ganas y sentido de pertenencia, que el hincha lo ve y yo lo palpo”.

Al hablar de sus jugadores, Arruabarrena destacó especialmente la predisposición durante los entrenamientos y las concentraciones, así como el vínculo que construyó con el plantel. “Los mandamos a entrenar y no dicen nada, los concentro y no dicen nada”, contó.

La clasificación también tuvo un componente emocional para Arruabarrena. “Hay momentos que no hablo, se me cae una lágrima. Me sale el hincha de adentro”, reconoció. A su vez, consideró que partidos como el disputado en Brasil este martes quedarán en la memoria de los simpatizantes, aunque insistió en que su importancia crecerá si el equipo termina la temporada con un título.

"SALE EL HINCHA DE ADENTRO" 🔵🟡



El Vasco Arruabarrena y los detalles de su charla con el plantel de Boca antes de la clasificación a la final. #Sudamericana pic.twitter.com/xn4z6yx5gJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 21, 2026

“Hoy yo tenía ganas de entrar. Ellos lo van a asimilar con el transcurrir de los años y obviamente ganando un título mucho más. Pero esto no se ve muy seguido y ya el hincha de Boca se lo va a hacer recordar, como el partido con Racing”, expresó.

Arruabarrena también se tomó con humor los intentos de algunos hinchas locales de alterar el descanso del plantel en la previa del encuentro. Según relató, durante la madrugada lanzaron fuegos artificiales cerca del hotel donde se encontraba la delegación.

“No son muy lúcidos porque el partido es a las nueve y media de la noche. Que vengan a las dos o tres de la tarde es más acorde”, bromeó. Incluso señaló que le sorprendió que la situación pudiera producirse tan cerca del hotel pese al operativo de seguridad.

SE CONFUNDIÓ EL VASCO 😅



En medio de la alegría por el pasaje a la final de la CONMEBOL #Sudamericana, Arruabarrena mencionó a la Libertadores.



"Hace mucho no estamos en esta y no me acostumbro", explicó el DT de Boca entre risas.#TNTDataSports pic.twitter.com/LNqXj5mk1U — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 21, 2026

En medio de su respuesta, el entrenador tuvo además un fallido al referirse al clima de las competencias internacionales. “Esto es Copa Libertadores y hacía tanto tiempo que no… Sudamericana, perdón”, se corrigió entre risas, antes de reconocer que Boca llevaba mucho tiempo sin atravesar una instancia de esas características.

Más allá de la final, Arruabarrena remarcó que el equipo deberá volver rápidamente a concentrarse en sus compromisos locales. “Ahora tenemos que pensar en el partido contra Independiente del domingo, porque es un clásico y nosotros tenemos que defender la tabla anual”, afirmó.

Por último, dejó un mensaje para los simpatizantes que volvieron a ilusionarse con sumar un título. “Sentimos esa ilusión que tienen. Nosotros vamos a dejar siempre todo en cada partido y esperemos darle algunas alegrías a fin de año”, concluyó.