Arruabarrena: las bromas con los periodistas, Paredes y el plan de Boca para revertir la serie contra Vasco

RÍO DE JANEIRO (Enviado especial).- En Barra da Tijuca, frente al Posto 7, una de las garitas de guardavidas que también sirven como referencia para dividir la playa por sectores, la bandera roja advierte sobre el peligro del mar por el fuerte oleaje. No hace frío, pero la escena es muy distinta de aquellas imágenes de la final de la Libertadores 2023, cuando miles de hinchas de Boca pasaban horas dentro del agua, entre camisetas, banderas y canciones, a la espera del partido con Fluminense. Esta vez, el puñado que llegó hasta Río de Janeiro para la revancha de este martes ante Vasco da Gama, por la semifinal de la Copa Sudamericana, prefiere resguardarse del viento frente al hotel de la concentración, a unos 50 metros de la costanera. Hay argentinos, algunos brasileños y hasta un pequeño hincha de Flamengo, fanático de Ángel Romero -ídolo en Corinthians-, que posa con una cartulina para pedirle la camiseta.

Puertas adentro, Rodolfo Arruabarrena también se mueve con cautela, y con sentido del humor. Ingresa al salón, mira a los periodistas y sonríe con complicidad: sabe perfectamente por dónde vendrán las preguntas. Por disposición de la Conmebol, la atención a la prensa no puede extenderse más de diez minutos y el técnico intuye que buena parte de ese breve tiempo estará dedicado a Leandro Paredes.

Leandro Paredes realizó casi toda la práctica de este lunes a la par del grupo, aunque a baja intensidad Prensa Boca

El volante llegará al partido con apenas 11 días de recuperación de un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho. Que sumará minutos parece un hecho; lo que todavía resta definir es cuándo. Puede hacerlo desde el inicio o ingresar en el segundo tiempo, con Boca obligado a revertir el 1-0 de la ida en Buenos Aires.

“Está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente, los plazos no son los que al principio pensábamos. Está bien y vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. No voy a dar ningún nombre. Como saben, todos quieren estar, pero también hay un riesgo”, responde Arruabarrena, decidido a dar pistas sobre el equipo.

🗣️ Vasco Arruabarrena se refirió al estado físico de Paredes, en la previa al cruce con Vasco da Gama: "LOS PLAZOS NO SON LOS QUE, EN PRINCIPIO, PENSÁBAMOS. ESTÁ BIEN, VAMOS A VER CÓMO FORMAR". pic.twitter.com/3F2QfKcCQp — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2026

No son muchos los cronistas argentinos presentes en la rueda de prensa y el Vasco los conoce a todos, ya sea de esta etapa o de la anterior. También conoce, entonces, por dónde vendrán los intentos para conseguir algún dato. “No voy a decir nada, no me van a sacar ningún título”, responde ante la consulta de LA NACION acerca de si la duda pasa por cuántos minutos jugará Paredes o si existen chances reales de que comience como titular.

Desde que sufrió la lesión ante Instituto, el capitán hizo todo lo posible para poder estar. Se sometió a un tratamiento con plasma rico en plaquetas para acelerar la recuperación y en los últimos días participó de casi todos los ejercicios a la par del grupo, aunque sin exigirse al máximo. El riesgo de que juegue es grande: si se resiente, podría quedar fuera de los partidos con Independiente y River y de encuentros decisivos en la definición del Clausura y la Copa Argentina. La final de la Sudamericana, en cambio, recién se jugará el 21 de noviembre, en Barranquilla.

"NO VAMOS A SALIR A VOLVERNOS LOCOS DE ENTRADA"



El Vasco Arruabarrena habló en la previa al trascendental duelo con Vasco Da Gama y se refirió a cómo debe encarar el partido el Xeneize en el Maracaná. pic.twitter.com/YKcD3XvtdN — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2026

Este lunes, el plantel realizó por la mañana el último entrenamiento en el predio de Flamengo y Paredes volvió a mostrarse entero. Luego, pasado el mediodía, cuando el plantel regresó al hotel, Paredes fue el más ovacionado por los hinchas al verlo sentado en la parte delantera del micro, al lado del chofer y junto a Miguel Merentiel.

“¿Si se quemaron todos los libros? Es Lea…”, dijo Arruabarrena, dando a entender que el peso específico de Paredes modifica cualquier plan inicial. Pero enseguida volvió a poner el freno: “Yo trataré de pensar en lo que más nos conviene deportivamente. Los tiempos no son los que pensábamos que íbamos a tener y tampoco me gusta arriesgar”.

Boca necesita un gol para igualar la serie, pero Arruabarrena no quiere que esa obligación empuje al equipo al desorden. En los últimos meses, el equipo ya mostró varias veces que puede levantarse después de empezar abajo, aunque el técnico no quiere depender otra vez de una reacción. “El mensaje es tratar de arrancar ganando. Han demostrado tener carácter, personalidad y, sobre todo, saber llevar los momentos, pero a mí me gusta siempre empezar arriba. Sabemos que tenemos que tratar de hacer un partido largo, no vamos a salir a volvernos locos de entrada”, explicó.

A darlo todo 👊 pic.twitter.com/zwVdlsqBIW — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 19, 2026

Vasco ya demostró cuánto puede lastimar de contraataque y recibir un gol en el Maracaná obligaría a Boca a marcar tres para avanzar sin penales.

Arruabarrena era parte del plantel la única vez que Boca ganó en su historia en este estadio: fue 2-0 por la etapa de grupos de la Copa Mercosur de 1998, aunque él no estuvo entre los convocados. Esa noche, Boca vistió una camiseta similar a la que utilizará este martes: blanca con vivos azules y amarillos.

La coincidencia tampoco lo conmueve demasiado. “Ah, ¿jugamos con camiseta vieja?”, bromeó cuando le mencionaron el antecedente. Y enseguida encontró la forma de esquivar más preguntas: “No creo en las cábalas, muchachos; vayamos a descansar”.