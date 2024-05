Así está la lista de convocados de la selección argentina para la Copa América 2024

Escuchar

La selección argentina ajusta los últimos detalles para intentar defender el título en la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. En concordancia con eso, tiene por delante dos amistosos previos en los que, entre otras cosas, el cuerpo técnico definirá la lista de convocados. Los compromisos correspondientes serán el domingo 9 de junio ante Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago, y el viernes 14 vs. Guatemala en el FedEX Field de Washington DC.

El DT Lionel Scaloni y su cuerpo técnico convocaron a 29 futbolistas para la doble fecha FIFA venidera. De ellos, tres quedarán desafectados para la disputa del certamen continental. Entre los arqueros figura el campeón del mundo en Qatar 2022, Gerónimo Rulli, en lugar de Walter Benítez, quien había atajado en el triunfo ante Costa Rica. En la defensa regresan Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta. Además, Lisandro Martínez está en condiciones de jugar -no lo pudo hacer en la última gira- mientras que Valentín Barco tiene una última chance para demostrar que merece estar en la cita de Estados Unidos: si no lo cita Scaloni, irá a los Juegos Olímpicos bajo el mandato de Javier Mascherano.

Valentín Barco disputará un torneo con la selección argentina en 2024, ¿será la Copa América? FABIAN MARELLI

En el mediocampo no hay grandes sorpresas. Vuelven Exequiel Palacios, uno de los mejores -sino el mejor- volantes argentinos de la temporada, quien se perdió la última gira de amistosos por una lesión, y Guido Rodríguez, quien sostuvo su lugar en la nómina a pesar del gran momento de Ezequiel ‘Equi’ Fernández, el futbolista de Boca Juniors que, a pesar de nunca haber sido convocado para la selección mayor, parecía una fija en la lista por su gran nivel en lo que va del 2024. Al igual que el ‘Colo’ Barco, de no ser convocado a la Copa América, ‘Equi’ será uno de los representantes de la Argentina en París 2024.

Por último, entre los delanteros brilla por su ausencia Paulo Dybala en la que es la mayor sorpresa de la convocatoria, principalmente porque se debe a cuestiones estrictamente futbolísticas. El delantero de Roma sigue sufriendo los recurrentes problemas de lesiones musculares a los que se acostumbró a lo largo de su carrera, pero es imposible obviar que tuvo una excelente temporada en la Serie A, en la que además de ser el máximo asistidor (acumula nueve al igual que Rafael Leão, de Milan), fue elegido como el mejor jugador del mes en tres ocasiones, récord absoluto en la competencia.

Paulo Dybala, el gran ausente en la última lista de convocados de la selección argentina Kirill KUDRYAVTSEV / AFP - AFP

La lista de convocados

Arqueros (3): Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Defensores (11): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Lisandro Martínez y Valentín Barco.

Mediocampistas (9): Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás González y Valentín Carboni.

Delanteros (6): Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Correa y Alejandro Garnacho.

Los amistosos vs. Ecuador y Guatemala serán determinantes para definir la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa América. Hay una particularidad: reglamentariamente cada selección debe presentar una pre-lista el 5 de junio (no es obligatorio que se anuncie por redes sociales) y la nómina definitiva, el día 12. La Argentina se enfrentará el 14 al combinado centroamericano, es decir, dos días después de la fecha límite, lo que deja en evidencia que los citados saldrán de la nómina de los amistosos, por lo que no habrá sorpresas.

Del campeonato participarán 16 seleccionados de las confederaciones Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), los cuales competirán por el trofeo que ostenta la selección argentina. Justamente la albiceleste es uno de los máximos favoritos al triunfo y protagonizará el partido inaugural, correspondiente a la primera fecha del grupo A, el 20 de junio vs. Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Luego, el martes 25 de junio tendrá como rival Chile en el MetLife Stadium de New Jersey, mientras que en la última jornada, el sábado 29, se medirá contra Perú MetLife Stadium de New Jersey.

El imponente Mercedes Benz Stadium, sede del primer partido de la Argentina en la Copa América

En caso de lograr el primer o segundo puesto, el combinado albiceleste se clasificará a cuartos de final y jugará contra un oponente de la zona B (México, Ecuador, Venezuela o Jamaica). A los equipos que el azar ubicó en las zonas C (Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia) y D (Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica u Honduras) recién los enfrentará si accede a la definición del 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

