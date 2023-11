escuchar

Concluyó este lunes la penúltima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, el segundo certamen del año correspondiente a la Primera División del fútbol argentino en el que se definen, entre otras cosas, dos descensos a la Primera Nacional. Uno de ellos ya quedó definido: y es Arsenal, que jugará la temporada 2024 en la Primera Nacional gracias a los promedios. Su acompañante se dirimirá por tabla anual, teniendo en cuenta las unidades cosechadas tanto en el vigente campeonato como en la Liga Profesional realizada en el primer semestre.

Además de estar último en los promedios, el conjunto de Sarandí también está en el fondo de la tabla anual y no puede salir de esa ubicación porque está a ocho puntos de Unión, el penúltimo y, en consiguiente, el que perdería la categoría a falta de una jornada. En su última presentación el Tatengue cayó 4 a 1 ante Belgrano y fue superado por Colón, que se impuso 3 a 0 a Talleres.

El conjunto de Cristian González tiene 43 unidades mientras que el Sabalero, 45 al igual que Gimnasia de La Plata. Sarmiento y Vélez suman 46 puntos y son los otros equipos que todavía no se aseguraron su continuidad en la elite.

La próxima jornada, la última, no tiene cronograma definido, pero se disputará luego de la tercera ventana de las eliminatorias en las que la selección argentina se medirá ante Uruguay en la Bombonera y Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. En ella se definirán, además de los clasificados a cuartos de final, qué equipo desciende a la Primera Nacional desde la tabla anual por lo que en casi todos los cotejos habrá algo importante en juego. Sobresalen Vélez vs. Colón, River vs. Instituto, Racing vs. Belgrano, Godoy Cruz vs. Boca, Banfield vs. Gimnasia y Unión vs. Tigre, entre otros.

Según lo resuelto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en una asamblea extraordinaria hace algunos meses, caerán a la Primera Nacional el equipo de peor promedio en las últimas tres campañas (Arsenal) y el que quede en la última posición en la tabla general. AFA también suprimió el artículo 91 del estatuto, que regulaba los descensos y ascensos desde la Primera Nacional para llegar a tener 22 equipos en la A a fines de 2029. Así, la máxima categoría del fútbol argentino se mantendrá con 28 clubes, al menos hasta la próxima reforma del estatuto.