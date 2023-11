escuchar

Boca Juniors cerró el 2023 en la Bombonera con una sonrisa vs. Newell’s 1 a 0 por la Copa de la Liga Profesional 2023, pero el resto de los resultados no lo acompañaron y, con una fecha por delante, no tiene posibilidades de clasificar a cuartos de final y, además, se mantiene afuera de la zona de acceso a la Copa Libertadores 2024 a través de la tabla anual. En ese contexto y tras perder la final de la última edición a manos de Fluminense 2 a 1 en el estadio Maracaná, la Copa Argentina aparece como atajo, pero está obligado a ser campeón.

El combinado de la Ribera tiene dos caminos para clasificarse y, a la vez, una certeza: no puede perder ningún partido para meterse en el próximo certamen continental. En la clasificación general de la temporada marcha séptimo con 59 puntos, a tres de Godoy Cruz -tiene un encuentro menos y juega este lunes- y Rosario Central. Entre medio tiene a Estudiantes de La Plata y San Lorenzo con 61 unidades. El próximo y último cotejo del conjunto de Mariano Herrón en la Copa de la Liga 2023 será ante el Tomba en Mendoza y necesita imponerse para subir hasta al menos el cuarto lugar.

En la tabla anual se pueden liberar cupos si el campeón del certamen doméstico en curso es alguno de los que está en puestos de clasificación de la tabla anual. Por ejemplo, teniendo en cuenta las posiciones actuales, Talleres, Godoy Cruz y Rosario Central, de obtener el título, liberarían su boleto para equipos ubicados por debajo del cuarto lugar, lo que le daría un ápice de esperanza tanto al conjunto boquense como al resto de los clubes que persiguen el mismo objetivo.

La otra alternativa es mediante la obtención de la Copa Argentina, esto debido a que ya no tiene posibilidades de acceder a los cuartos de final de la Copa de la Liga. En el torneo que ganó por última vez en la temporada 2019-20, en tanto, se encuentra en semifinales, instancia en la que deberá superar a Estudiantes (LP) para acceder a la definición ante el ganador del duelo entre Defensa y Justicia y San Lorenzo. Si pierde la final y su verdugo entró al campeonato internacional a través de la tabla anual, Boca se quedará con el boleto.

El xeneize tiene por delante al menos dos partidos en lo que resta del año y un máximo de tres. En la Copa de la Liga Profesional marcha noveno en el grupo B con 15 puntos producto de cuatro victorias, tres empates y seis derrotas y está a cuatro unidades de los puestos de clasificación a cuartos de final, por lo que al quedar solo una jornada ya no tiene posibilidades y cerrará su participación con el duelo ante Godoy Cruz.

Mariano Herrón tiene la misión de clasificar a Boca a la Copa Libertadores 2024 LA NACION/Mauro Alfieri

Los partidos que le restan a Boca en 2023

Vs. Godoy Cruz (V) - Fecha a confirmar - Fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional 2023.

Vs. Estudiantes de La Plata - Miércoles 22 de noviembre - Semifinal de la Copa Argentina 2023.

Vs. San Lorenzo o Defensa y Justicia (si le gana a Estudiantes) - Fecha a confirmar - Final de la Copa Argentina 2023.