La Copa de la Liga superó un tercio de su recorrido y tiene varios frentes a los que hay que prestarle singular atención. Ya se completaron cinco de las catorce fechas que componen la etapa regular, y además de la ambición por el título, también están en juego las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana de la próxima temporada, y se vive punto a punto la lucha por la permanencia.

En Avellaneda, pese a todo el nerviosismo que rodea la situación de ambos equipos, Racing e Independiente tienen motivos como para sonreír. Golpeados futbolística y anímicamente hasta hace unas semanas por la eliminación en la Copa Libertadores y por la delicada situación con el promedio, respectivamente, ahora tienen algo de alivio por el hecho de ubicarse en la cima de cado uno de los grupos que integran. La Academia se adueñó en solitario del primer puesto de la zona B con el gol agónico de Gastón Martirena, casi sobre el pitazo final, para el 2-1 ante Newell’s, que había llegado al empate en el tercer minuto de descuento y provocado algunos murmullos en el estadio. En el Cilindro, el equipo dirigido por Fernando Gago se quedó con el duelo entre los dos líderes que tenía la zona al inicio de la fecha. Le sacó una ventaja de tres puntos a los rosarinos, aunque ahora sus escoltas son Belgrano, de Córdoba, y Defensa y Justicia, a dos.

Independiente cortó una serie de tres triunfos seguidos, pero sigue invicto y en la punta de la zona A, con 10 puntos, los mismos que acumula Argentinos Juniors, el otro líder, tras su victoria en la noche del jueves por 3-1 ante Talleres, de Córdoba. El Rojo disfruta de la confianza que inyecta Carlos Tevez, su DT desde hace cuatro fechas: muy mejorado, dejó una buena imagen esta vez sin siquiera haber vencido en Rosario a Central, que actualmente está en zona de clasificación a la Sudamericana. Fue empate 1-1, tras haberse puesto en ventaja al final de la primera etapa. Pero los Diablos miran, especialmente, las posiciones de la tabla de permanencia: estaba al borde del abismo, llegó a quedar en posición de descenso y hoy aparece cinco puntos por encima de Gimnasia de La Plata, el que estaría perdiendo la categoría por la tabla anual. Tiene una catarata de finales por delante, pero respira.

River llegó a los 18 triunfos consecutivos en el Monumental, pero recién pudo festejar en tiempo de descuento sobre un Atlético Tucumán que le plantó resistencia. Un cabezazo potente de Salomón Rondón, uno de los cambios dispuestos por el DT Demichelis en la segunda parte, marcó la diferencia para una victoria que al Millonario le sirve para recuperar posiciones y quedar tercero en la Zona A, muy cerca de los punteros Argentinos e Independiente. Muy fuerte en casa, River tendrá por ahora dos exámenes fuera de casa: el primero, frente a Banfield; luego, deberá acudir a la Bombonera para disputar el Superclásico.

Boca tiene la cabeza puesta en la Copa Libertadores, el certamen que ya lo tiene entre los cuatro semifinalistas. Pero, mientras piensa en Palmeiras para las semifinales de esta edición, el Xeneize necesita sumar en el torneo local para recuperarse en su zona y llegar a los puestos de clasificación a la próxima Libertadores. Después de tres fechas, en Santiago del Estero volvió al gol, ante Central Córdoba, con un 3-0 con mayoría de suplentes que representa su segunda victoria en la Copa de la Liga, tras las derrotas en fila con Sarmiento, Tigre y Defensa y Justicia, en todos los casos por 1-0. Con 6 puntos, aparece a cinco del líder Racing en la zona y a tres del Halcón y de San Lorenzo, los que ocupan los dos últimos lugares de ingreso directo a la Libertadores en la suma anual.

El Ciclón perdió algo de terreno con el empate sin goles y mucha lucha en su visita a Estudiantes de La Plata. En cinco fechas, los dirigidos por Darío Insua igualaron en cuatro, incluyendo las tres últimas, y aunque están invictos apenas ganaron un juego. Está en la mitad de la tabla en la zona B y necesitado de volver a apilar éxitos para defender esa plaza en la Libertadores y, además, lograr meterse entre los cuatro que avanzarán a los playoffs de la Copa de la Liga.

En una Zona A muy equilibrada, Huracán volvió al triunfo con el 2-0 que hundió a Gimnasia y está al acecho, a un punto de los líderes junto con Colón y Vélez, otros dos de los que están más atentos por ahora a lo que sucede por abajo. El Globo no puede relajarse en la situación actual: más allá de su buen arranque en el torneo, el equipo de Diego Martínez está complicado en la pelea por evitar el descenso. Aparece en la misma línea del Sabalero en la tabla anual, y supera por un punto al Lobo, que hoy estaría descendiendo porque Arsenal sigue siendo el último en ambas tablas y eso lo condena a los de Sarandí y al segundo peor clasificado de la temporada 2023. No están solos: hay once equipos separados por cinco puntos, lo que significa que la incertidumbre estará latente hasta el final.

Así están las tablas de la Copa de la Liga

Rumbo a las copas

Libertadores 2024

La Liga Profesional sólo confirmó el pasaje de River a la próxima edición del torneo más prestigioso de Sudamérica a nivel clubes. Todo lo demás se resolverá con la Copa Argentina y con la Copa de la Liga Profesional que comenzó este fin de semana. River (con la plaza de Argentina 1) estará acompañado por el campeón de la Copa de la Liga (Argentina 2) y el ganador de la Copa Argentina (Argentina 3).

Hasta allí, los ingresos directos. Luego se ampliará la presencia nacional con la plaza de “Argentina 4″ el equipo mejor ubicado en la tabla general de la temporada (con los 27 partidos de la Liga más los 14 de la etapa regular de la Copa de la Liga), siempre que no sea uno de los tres ubicados previamente. Los dos equipos inmediatamente ubicados por debajo accederán como Argentina 5 y Argentina 6.

Lógicamente, esta ecuación puede cambiar si alguno de esos equipos gana alguno de los próximos dos torneos; en ese caso, el cupo de la Libertadores pasaría al siguiente equipo mejor ubicado, y así sucesivamente. Lo mismo sucedería si River gana la Copa de la Liga.

Sudamericana 2024

Los seis equipos mejor ubicados en la general de la temporada (de los que no disputen la Libertadores 2024) ingresarán a la Copa Sudamericana del año próximo. Por lógica, las posiciones pueden modificarse en la medida que alguno de esos clubes ubicados en esas posiciones gane la Copa de la Liga o la Copa Argentina, o consiga ingresar a la Copa Libertadores por otra vía.

Para tener en cuenta, en caso de igualdad de puntos en la tabla general de la temporada, los criterios de desempate serán los siguientes: mejor diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor, equipo mejor ubicado en la tabla del Fair Play, y por último, sorteo. Esto sólo aplicará a los casos de ubicación para la clasificación a las copas.

La lucha por la permanencia

Estos son los equipos más complicados en la tabla de los promedios, aunque sólo desciende el último Redacción LA NACION

En los próximos meses, se definirán los dos descensos, luego del cambio reciente que hizo la AFA para reducir de tres a dos los conjuntos que perderán la categoría. Aquí, el panorama es claro: descienden el último de la tabla de los promedios de las últimas tres temporadas, y el último de la tabla general de la temporada. En caso de que coincidan, el segundo descenso será el que termine penúltimo de la tabla general: es lo que sucede en este momento, con Arsenal muy complicado -está último en las dos tablas-; así, el otro relegado a segunda sería el penúltimo, hoy Gimnasia de La Plata, que está un punto por debajo de Huracán y Colón. En el caso de los descensos en particular, el reglamento estipula que, si hay igualdad de puntos, debe disputarse un cotejo de desempate.

¿Hay más? Sí. A propósito del descenso, la Zona A de la Copa de la Liga tiene varios equipos implicados en la lucha por no caer: allí coinciden, entre otros, Arsenal, Independiente, Vélez, Huracán y Colón, justamente los cinco peores equipos de la Liga, todos con la necesidad de sumar. El equipo de Sarandí es el que peor la tiene por delante, ya que está 20 puntos por debajo de Platense y 22 menos que Central Córdoba de Santiago del Estero, los más cercanos que tiene en la tabla de promedios. En contexto, Arsenal debe tener una campaña casi de campeón para tener la chance de acercarse a quienes tiene por delante, que a su vez deberían sumar muy pocos puntos.

Estos son los equipos más complicados en la tabla anual Redacción LA NACION

Los grupos de la Copa de la Liga Profesional:

Zona 1: Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Colón, Gimnasia (LP), Huracán, Independiente, Instituto, River Plate, Rosario Central, Talleres de Córdoba y Vélez.

Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Colón, Gimnasia (LP), Huracán, Independiente, Instituto, River Plate, Rosario Central, Talleres de Córdoba y Vélez. Zona 2: Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Estudiantes (LP), Godoy Cruz, Lanús, Newell’s, Platense, Racing, San Lorenzo, Sarmiento, Tigre y Unión.

¿Cómo se define la Copa de la Liga? Una vez jugadas las 14 fechas, los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final para medirse contra rivales del otro lado en partido único, en la cancha del mejor clasificado. Luego se disputarán las semifinales y, por último, la final, prevista en principio para el 16 de diciembre. Esta dos últimas instancias se jugarán en escenarios neutrales.

LA NACION