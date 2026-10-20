Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 13

Concluyó este lunes 19 de octubre la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 la cual dejó el primer clasificado a octavos de final y es Instituto de Córdoba. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

La Gloria le ganó el duelo de líderes de la zona A a Defensa y Justicia 1 a 0 como visitante y llegó a los 29 puntos, con los que quedó a un paso de asegurarse la ubicación de privilegio. Boca y Vélez aprovecharon la derrota del Halcón de Florencio Varela y los tres son escoltas con 24 unidades. El xeneize venció a Talleres de Córdoba 2 a 1 en la Bombonera mientras que el Fortín hizo lo propio ante Gimnasia de Mendoza 1 a 0 en el José Amalfitani.

Independiente igualó en el clásico de Avellaneda con Racing de visitante 1 a 1 y se mantiene octavo con 19 unidades, apenas dos más que San Lorenzo que superó a Estudiantes en La Plata 2 a 1 y sueña con acceder a los octavos de final.

La Academia, por su parte, sigue 13° en el Grupo B con 12 tantos y quedó casi afuera de la próxima etapa en una zona donde dominan Rosario Central y Argentinos Juniors con 25. El Canalla derrotó en un partidazo en Tucumán a Atlético 3 a 2 y el Bicho doblegó a Banfield 1 a 0.

El que se cayó de la cima es Belgrano de Córdoba y quedó tercero con 22 puntos porque perdió ante River 3 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes. El Millonario, por su parte, volvió a puestos de acceso a playoffs porque ascendió al sexto puesto con 20.

Todos los resultados de la fecha 13 del Clausura

Los resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 206 Canchallena

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Viernes 23 de octubre

18.30: Gimnasia de Mendoza vs. Platense (Zona A) -TNT Sports-

19: Gimnasia vs. Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

21.15: Tigre vs. Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Sábado 24 de octubre

14.45: Banfield vs. Lanús (Interzonal) -TNT Sports-

17: Talleres vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

19.15: San Lorenzo vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

21.30: Rosario Central vs. Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 25 de octubre

14.45: Aldosivi vs. Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

17: Independiente vs. Boca (Zona A) -ESPN Premium-

19.15: River vs. Racing (Zona B) -TNT Sports-

21.30: Central Córdoba vs. Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

21.30: Barracas Central vs. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 26 de octubre

19: Unión vs. Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

21.15: Instituto vs. Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Martes 27 de octubre