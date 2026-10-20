Así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 13

Se completó este lunes la fecha 13 de la primera etapa del Torneo Clausura 2026 la cual dejó el primer y único clasificado a octavos de final. A falta de tres jornadas, quedan 15 lugares para 25 equipos y cuatro clubes ya están eliminados.

El club que se aseguró jugar los playoffs es Instituto de Córdoba, líder de la zona A. Por ese mismo grupo también están obteniendo su boleto a la próxima instancia Boca, Defensa y Justicia, Vélez, Lanús, Newell’s, Gimnasia de Mendoza e Independiente. Pelean por un lugar San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe, Deportivo Riestra y Platense. Central Córdoba de Santiago del Estero y Talleres de Córdoba ya no tiene chances de llegar entre los mejores ocho.

En la zona B no hay ningún clasificado, pero un par están cerca de lograrlo y son Rosario Central y Argentinos Juniors. Los otros elencos que están accediendo por ahora son Belgrano de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Sarmiento de Junín, River Plate, Barracas Central y Huracán. Luchan por un lugar en los playoffs Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlético Tucumán, Tigre, Banfield y Racing mientras que Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto ya no tienen ninguna chance.

Los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 13

(1A) Instituto de Córdoba vs. Huracán (8B).

vs. Huracán (8B). (4B) Gimnasia de La Plata vs. Lanús (5A).

(2B) Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza (7A).

(3A) Defensa y Justicia vs. River Plate (6B).

(1B) Rosario Central vs. Independiente (8A).

(4A) Vélez Sarsfield vs. Sarmiento de Junín (5B).

(2A) Boca Juniors vs. Barracas Central (7B).

(3B) Belgrano de Córdoba vs. Newell’s (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados.

Boca Juniors marcha segundo en el Grupo A del Torneo Clausura Gonzalo Colini - La Nación

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025 y que fue Estudiantes de Río Cuarto.