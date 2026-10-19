Así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras los partidos de este domingo 18 de octubre

La primera etapa del Torneo Clausura 2026 está en su recta final porque transcurre la fecha 13 de las 16 que tiene el calendario y, tras los cuatro partidos que se disputaron este domingo 18 de octubre, solo hay un equipo clasificado a octavos de final.

El único club que se aseguró jugar los playoffs es Instituto de Córdoba, líder de la zona A. Por ese mismo grupo también están obteniendo su boleto a la próxima instancia Boca, Defensa y Justicia, Vélez, Lanús, Gimnasia de Mendoza, Independiente y Newell’s. Pelean por un lugar San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe, Deportivo Riestra, Platense y Central Córdoba de Santiago del Estero. Talleres de Córdoba ya no tiene chances de llegar entre los mejores ocho.

En la zona B no hay ningún clasificado, pero un par están cerca de lograrlo y son Rosario Central y Argentinos Juniors. Los otros elencos que están accediendo por ahora son Belgrano de Córdoba, Gimnasia de La Plata, River Plate, Sarmiento de Junín, Huracán e Independiente Rivadavia de Mendoza. Luchan por un lugar en los playoffs Barracas Central, Atlético Tucumán, Tigre, Banfield y Racing mientras que Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto ya no tienen ninguna chance.

Los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras los partidos del domingo 18 de octubre

(1A) Instituto de Córdoba vs. Independiente Rivadavia (8B).

vs. Independiente Rivadavia (8B). (4B) Gimnasia de La Plata vs. Lanús (5A).

(2B) Argentinos Juniors vs. Independiente (7A).

(3A) Defensa y Justicia vs. Sarmiento de Junín (6B).

(1B) Rosario Central vs. Newell’s (8A).

(4A) Vélez Sarsfield vs. River Plate (5B).

(2A) Boca Juniors vs. Huracán (7B).

(3B) Belgrano de Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados.

Rosario Central lidera el Grupo B del Torneo Clausura y está a un paso de los octavos de final @rosariocentral

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025 y que fue Estudiantes de Río Cuarto.