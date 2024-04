Así quedaron las semifinales de la Copa de la Liga 2024, tras los cuartos de final

Escuchar

Los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024 concluyeron este domingo con la victoria de Boca Juniors sobre River Plate 3 a 2 en el Superclásico que se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se definieron los cuatro clasificados a las semifinales, donde ya se encontraban Argentinos Juniors, Estudiantes de Plata y Vélez Sarsfield.

Miguel Borja puso en ventaja a los dirigidos por Martín Demichelis, pero los de Diego Martínez revirtieron el resultado con un doblete de Miguel Merentiel y, entre medio, un cabezazo de Edinson Cavani. Paulo Díaz descontó sobre el final en el perdedor. Apenas comenzado el segundo tiempo y con el resultado 1 a 1, Guillermo Fernández rechazó de cabeza, la pelota rebotó en Cristian Lema y fue hacia el arco de Boca. Sergio Romero reaccionó y despejó el balón, pero el árbitro Yael Falcón Pérez, a instancias de su asistente, convalidó gol. Sin embargo, el VAR revisó la jugada y finalmente anuló el que hubiese sido el 2 a 1 a favor del Millonario.

La instancia comenzó el sábado con la victoria del Bicho sobre Defensa y Justicia 3 a 2 por penales tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios. En el estadio Florencio Sola de Banfield, Rodrigo Bogarín abrió el marcador para el Halcón de Florencio Varela y, sobre el final, Alan Rodríguez igualó para el conjunto de Pablo Guede. Luego, el Pincha doblegó 3 a 0 a Barracas Central en el recinto Ciudad de Vicente López de Platense con un doblete de Guido Carrillo más otro tanto de Javier Correa. Por último, el Fortín dio la sorpresa al superar 2 a 1 a Godoy Cruz de Mendoza en el estadio Único de Villa Mercedes, en San Luis. El Tomba comenzó ganando por la anotación de Facundo Altamira, pero el plantel de Gustavo Quinteros lo revirtió con dos festejos de Braian Romero, el segundo luego de la expulsión de Elías Gómez.

Semifinales Copa de la Liga 2024

Argentinos Juniors vs. Vélez.

Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors.

Ambos cruces serán a partido único y en estadio neutral. La Liga Profesional todavía no informó cuándo se disputarán los encuentros, pero hay que versiones que indican que el duelo entre el xeneize y el Pincha no se disputaría el próximo fin de semana sino el lunes en Córdoba mientras que Argentinos Juniors vs. Vélez se estima que sería el domingo 28 en San Nicolás. Los ganadores de cada uno de los dos cotejos clasificarán a las semifinales. La definición está programada para el 5 de mayo y sería en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

24 clubes quedaron eliminados de la Copa de la Liga 2024 y no volverán a jugar hasta la Liga Profesional, que comenzará el fin de semana del 12 de mayo: Defensa y Justicia, Barracas Central, Godoy Cruz, River Plate, Talleres de Córdoba, Independiente, Instituto de Córdoba, Banfield, Huracán, Gimnasia de La Plata, Rosario Central, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia de Mendoza, Racing, Lanús, Newell’s, Unión de Santa Fe, Platense, San Lorenzo, Belgrano, Central Córdoba de Santiago del Estero, Sarmiento de Junín y Tigre.

Todos los campeones de la historia de la Primera División del fútbol argentino

Boca Juniors - 74 títulos

River Plate - 71

Independiente - 45

Racing - 38

Alumni (club extinguido) / San Lorenzo de Almagro - 22

Vélez Sarsfield - 16

Estudiantes de La Plata - 15

Huracán - 13

Rosario Central - 12

Newell’s Old Boys - 9

Belgrano / Lanús - 6

Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas (club extinguido) / CASI (club extinguido) - 5

Porteño (club extinguido) - 4

Quilmes / Rosario (club extinguido) - 3

Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia y Esgrima La Plata / Sportivo Barracas - 2

Atlanta / Central Córdoba (Rosario) / Colón / Chacarita Juniors / Estudiantes (Caseros) / Lomas Academy (club extinguido) / Nueva Chicago / Saint Andrew’s (club extinguido) / San Martín (Tucumán) / Balcarce (club extinguido) / Dock Sud / Talleres (Córdoba) / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Patronato (Paraná) - 1