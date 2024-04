Así quedaron las tablas de posiciones de la Copa de la Liga 2024, tras la fecha 13

Escuchar

La penúltima fecha de la Copa de la Liga 2024, que culminó este lunes con tres partidos, no dejó nuevos clasificados a cuartos de final, instancia en la que, hasta el momento, solo tiene su lugar asegurado Godoy Cruz de Mendoza. Los siete cupos restantes se definirán en la última jornada entre 11 clubes: Barracas Central, River Plate, Talleres de Córdoba, Independiente y Vélez pujarán por los cuatro lugares del grupo A mientras que Lanús, Defensa y Justicia, Boca Juniors, Racing Club, Estudiantes de La Plata y Newell’s pelearán por los tres boletos que restan en la zona B.

En la A los líderes son el Bicho y Barracas Central con 25 unidades, una más que el Millonario. La T acumula 23 y el Rojo y el Fortín 22 cada uno. En la B, el Tomba manda con 29 y se aseguró el primer puesto; Lanús suma 23 al igual que el Halcón de Florencio Varela; el xeneize tiene 22 y tanto Estudiantes como Racing, 21. En este grupo el Pincha y Boca disputarán el próximo viernes los 67′ restantes del cotejo entre sí que se suspendió en su momento por el caso de Javier Altamirano por lo que se pueden modificar la ubicaciones de cara a la última jornada.

Los 28 integrantes de Primera División fueron repartidos en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central, con la salvedad de que se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, los ascendidos desde la Primera Nacional.

Luego de 14 fechas los cuatro líderes de cada grupo accederán a los cuartos de final. El torneo se extenderá, de no mediar inconvenientes o modificaciones, hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Liga Profesional -se disputará a continuación- y a la Copa Libertadores 2025.

Así se juega la última fecha

La Liga Profesional dio a conocer este lunes el cronograma de la última fecha de la Copa de la Liga 2024 teniendo en cuenta que hay partidos que se disputarán en simultáneo porque está en juego la clasificación a cuartos de final.

En el grupo A los encuentros que tienen equipos involucrados en la pelea jugarán el lunes a las 20: Independiente Rivadavia vs. Vélez, Instituto vs. River, Independiente vs. Talleres y Argentinos Juniors vs. Barracas Central. En la zona B, en tanto, los juegos serán el martes a las 19.30: Lanús vs. Estudiantes de La Plata, Boca vs. Godoy Cruz, Defensa y Justicia vs. Newell’s y Belgrano vs. Racing.