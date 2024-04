Así está la tabla de goleadores de la Copa de la Liga Profesional 2024, tras la fecha 13

Escuchar

La tabla de goleadores de la Copa de la Liga 2024 tiene a dos grandes protagonistas que, fecha a fecha, se sacan chispas: Miguel Borja y Adrián Martínez. En la jornada número 13, a la que ambos llegaron con una decena de festejos, ‘Maravilla’ marcó un tanto en la victoria de Racing sobre Lanús 2 a 0 y, un rato después, el colombiano hizo un doblete para que River le gane 2 a 1 a Rosario Central en el estadio Monumental y partido que le fue cuesta arriba. Así, el cafetero quedó en lo más alto con 12 anotaciones y el atacante argentino lo persigue con 11.

Anteriormente, Borja, que se perdió el partido contra Banfield por lesión y por eso tiene un promedio de un gol por juego, le marcó a Independiente, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors, Barracas Central, Vélez por triplicado, Deportivo Riestra y Talleres de Córdoba. Martínez, por su parte, previo a su festejo contra el Granate le hizo tres a San Lorenzo, dos a Newell’s y uno a Independiente y Boca. Un detalle: lo sufrieron los tres clubes “grandes” a los que enfrentó con la camiseta albiceleste. Su media es de 0,85 goles cada 90 minutos con apenas 13 remates al arco.

El podio de la tabla de goleadores lo completa Juan Ramírez de Newell’s. El charrúa, que no celebró este fin de semana, tiene ocho conquistas en 13 duelos y mantuvo la diferencia de dos goles por sobre quienes lo persiguen porque, como él, no anotaron: Adam Bareiro (San Lorenzo), Walter Bou (Lanús) y Lucas Passerini (Belgrano). El atacante del Pirata no volverá a jugar en la Copa de la Liga porque sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en un encuentro de la Copa Sudamericana.

Hasta el momento se disputaron 181 partidos (deben completarse 63 minutos de Estudiantes de La Plata vs. Boca, suspendido por un problema de salud de Javier Altamirano) y se marcaron 398 goles, una media de 2,19 por cada 90 minutos. El equipo que más anotó es River Plate con 23 conquistas, una más que Argentinos Juniors y Talleres. En contrapartida, el que más recibió fue Independiente Rivadavia (24), seguido de Tigre (23).