Escuchar

La paridad que reine en el fútbol argentino se refleja en las tablas de posiciones de los grupos A y B de la Copa de la Liga 2024, que este domingo completó la octava fecha con partidos muy atractivos e importantes para las aspiraciones de los equipos de clasificar a los cuartos de final. Lo saliente fue que ambos líderes de las zonas perdieron y hubo modificaciones en las clasificaciones que se pueden consultar en Canchallena.

En el A Independiente recuperó la cima con 16 puntos gracias a superar a Argentinos Juniors 3 a 1. El Bicho era el líder del grupo y quedó tercero con 14 junto a River -empató con Talleres de Córdoba como visitante 2 a 2- e Instituto -superó 3 a 1 a Gimnasia en La Plata-. El nuevo escolta es el sorpresivo Barracas Central gracias a que aprovechó el mal momento de Independiente Rivadavia, le ganó 4 a 1 en Mendoza y acumula 15 unidades.

En la zona B Godoy Cruz sufrió su primera derrota 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata, pero continúa en el primer puesto con 19 tantos, apenas uno más que el Pincha. Lanús goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia y quedó tercero con 16 mientras que detrás se ubica Racing con 14 al igualar con Platense 0 a 0. El que volvió a sonreír fue Boca, 3 a 2 sobre Belgrano de Córdoba en la Bombonera con tres tantos de Edinson Cavani y llegó al quinto puesto con 13 puntos, misma cantidad que Newell’s tras su parda 2 a 2 con San Lorenzo en Rosario.

Los 28 integrantes de Primera División fueron repartidos en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central, con la salvedad de que se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, los ascendidos desde la Primera Nacional.

Luego de 14 fechas los cuatro líderes de cada grupo accederán a los cuartos de final. El torneo se extenderá, de no mediar inconvenientes o modificaciones, hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Liga Profesional -se disputará a continuación- y a la Copa Libertadores 2025.

Así continúa la Copa de la Liga 2024

La novena fecha de la Copa de la Liga 2024 se disputará desde este lunes y concluirá el 20 de marzo con el encuentro entre San Lorenzo y Godoy Cruz, que se pospuso hasta esa jornada. Entre los duelos más atractivos sobresalen Vélez vs. Rosario Central, River vs. Independiente Rivadavia, Barracas Central vs. Independiente, Racing vs. Sarmiento, Unión vs. Boca y Estudiantes vs. Platense.