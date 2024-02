escuchar

Concluyó este lunes la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024, la de los clásicos, con cuatro partidos y dos clubes lideran las tablas de posiciones de cada uno de los grupos: Argentinos Juniors el A y Godoy Cruz el B.

El Bicho derrotó 3 a 1 en La Paternal a Platense, llegó a los 13 puntos y quedó en lo más alto en soledad gracias a la derrota de Independiente el clásico de Avellaneda ante Racing 1 a 1 y el empate de River en el Superclásico con Boca 1 a 1. Justamente el Rojo y el Millonario son los escoltas del conjunto dirigido por Pablo Guede. Cuarto está Barracas Central con 12 unidades al igualar ante Sarmiento de Junín 0 a 0.

El Tomba no detiene su marcha en la zona B y consiguió su sexta victoria ante Instituto en Córdoba 2 a 0. Así, se desprendió de sus perseguidores con 16 puntos y le sacó cuatro de diferencia a Estudiantes, que igualó con Gimnasia en el derby de La Playa. La Academia y Lanús, que apenas sacó una unidad en el duelo contra Banfield (1-1) porque le empataron en tiempo adicionado, acumulan 13 unidades cada uno. El xeneize marcha séptimo con 10 mientras que San Lorenzo, tras empardar con Huracán en Parque Patricios, está noveno con 7.

Los 28 integrantes de Primera División fueron repartidos en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central, con la salvedad de que se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, los ascendidos desde la Primera Nacional.

Luego de 14 fechas los cuatro líderes de cada grupo accederán a los cuartos de final. El torneo se extenderá, de no mediar inconvenientes o modificaciones, hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Liga Profesional -se disputará a continuación- y a la Copa Libertadores 2025.

Así continúa el torneo

La Copa de la Liga 2024 continuará el próximo jueves con la octava fecha, que se extenderá hasta el domingo 3 de marzo. Entre los duelos más atractivos sobresalen Huracán vs. Rosario Central, Independiente vs. Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba vs. River, Platense vs. Racing, Godoy Cruz vs. Estudiantes de La Plata, Newell’s vs. San Lorenzo y Boca vs. Belgrano.