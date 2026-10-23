Así quedó conformada la final de la Copa Libertadores 2026, con Estudiantes

Este jueves concluyeron las semifinales de la Copa Libertadores 2026 y, de esta manera, ya se conoce a los dos finalistas: Palmeiras y Estudiantes. Ambos equipos superaron sus respectivos compromisos de la instancia de los cuatro mejores ante Fluminense y Flamengo, respectivamente, y se metieron en la definición del sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El primero en meterse entre los dos más destacados de la temporada fue el Verdão, que derrotó a Fluminense por penales tras empatar 2 a 2 en el resultado global. En la ida, como visitante, ganó 2 a 1 con goles de José Manuel ‘Flaco’ López y Marlon Freitas (Wesley Nata descontó para el Flu). En la vuelta, como local, cayó por la mínima diferencia por un tanto de Hércules. En la tanda, Palmeiras tuvo 100% de efectividad y Fluminense no llegó a patear los cinco penales porque Nonato erró el cuarto y todo finalizó 5 a 3.

Luego llegó el turno del Pincha, que hizo historia en el Maracaná y eliminó a Flamengo, campeón de la última edición. El boleto a la definición lo consiguió a través de los penales, luego del 0 a 0 en el resultado global. En la tanda, Fernando Muslera se convirtió en héroe absoluto al atajar los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. En contrapartida, Edwuin Cetré fue el único que malogró su disparo en el visitante después de tener que repetirlo por resbalarse y patear con los dos pies; mientras que José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios convirtieron.

Todos los partidos de Palmeiras hacia la final

Fecha 1 del grupo F: 1-1 vs. Juniors

1-1 vs. Juniors Fecha 2 del grupo F: 2-1 vs. Sporting Cristal

2-1 vs. Sporting Cristal Fecha 3 del grupo F: 1-1 vs. Cerro Porteño

1-1 vs. Cerro Porteño Fecha 4 del grupo F: 2-0 vs. Sporting Cristal

2-0 vs. Sporting Cristal Fecha 5 del grupo F: 0-1 vs. Cerro Porteño

0-1 vs. Cerro Porteño Fecha 6 del grupo F: 4-1 vs. Juniors

4-1 vs. Juniors Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Cerro Porteño

1-1 vs. Cerro Porteño Vuelta de los octavos de final: 1-0 vs. Cerro Porteño

1-0 vs. Cerro Porteño Ida de los cuartos de final: 1-0 vs. Liga de Quito

1-0 vs. Liga de Quito Vuelta de los cuartos de final: 2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito

2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito Ida de las semifinales: 2-1 vs. Fluminense

2-1 vs. Fluminense Vuelta de las semifinales: 0-1 (5-3 por penales) vs. Fluminense

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

Independiente (Argentina) - Siete títulos

Boca (Argentina) - Seis

Peñarol (Uruguay) - Cinco

River (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina) y Flamengo - Cuatro

Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil) y Santos (Brasil) - Tres

Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos

Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno

*Noticia en desarrollo