Así quedó conformada la final de la Copa Sudamericana 2026, con Boca

La Copa Sudamericana 2026 tiene a sus finalistas definidos y son Boca Juniors y Atlético Mineiro, quienes se impusieron en sus respectivos cruces de semifinales y competirán por el título del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El primero que accedió al encuentro más importante fue el xeneize gracias a que eliminó a Vasco Da Gama por un global de 3 a 2. En la ida, en la Bombonera, perdió 1 a 0 y en la revancha, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, sonrió 3 a 1. El Galo, en tanto, dejó afuera Montevideo City Torque 3 a 2, con un triunfo 3 a 0 en la ida y una caída 2 a 0 en la revancha en Uruguay.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026 Canchallena

La final tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El horario será anunciado oportunamente porque todavía no fue oficializado.

El club del barrio porteño de La Boca volverá a jugar una final continental después de tres años, tras caer en la Libertadores 2023 frente a Fluminense en el Maracaná. Hace casi dos décadas que no se consagra en Sudamérica y la última fue en la Libertadores 2007 contra Gremio. No obstante, es uno de los máximos ganadores de la historia de la Copa Sudamericana con dos estrellas al igual que Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador; Independiente, Atlético Paranaense y Lanús.

En al recta final de la temporada en curso, Boca tiene una gran ocasión de dejar atrás más de tres años de sequía porque la última vez que levantó un trofeo fue el de la Supercopa Argentina 2022 el 1° de marzo de 2023. Además de la Sudamericana, está en semifinales de la Copa Argentina -enfrentará a Banfield el 14 de noviembre-; lidera la Tabla Anual 2026 -otorga el título de ‘campeón de liga’; y está pronto a clasificacar a octavos del Torneo Clausura. Si es campeón de este último campeonato, accederá al Trofeo de Campeones. Es decir, puede cerrar el año con un máximo de cinco vueltas olímpicas.

Boca puede terminar el año con cinco títulos en su haber PABLO PORCIUNCULA - AFP

Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez y quien no podrá contar con Alan Franco porque fue expulsado en el último juego, nunca festejó en el torneo e, incluso, perdió la final en 2025 contra el Granate. Teniendo en cuenta que también cayó en la definición de la Copa Libertadores 2024 en el Monumental contra Botafogo, lleva dos definiciones continentales seguidas con derrota.

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

2002: San Lorenzo (Argentina).

2003: Cienciano (Perú).

2004: Boca Juniors (Argentina).

2005: Boca Juniors (Argentina).

2006: Pachuca (México).

2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).

2008: Internacional (Brasil).

2009: LDU Quito (Ecuador).

2010: Independiente (Argentina).

2011: Universidad de Chile (Chile).

2012: San Pablo (Brasil).

2013: Lanús (Argentina).

2014: River Plate (Argentina).

2015: Independiente Santa Fe (Colombia).

2016: Chapecoense (Brasil).

2017: Independiente (Argentina).

2018: Athletico Paranaense (Brasil).

2019: Independiente del Valle (Ecuador).

2020: Defensa y Justicia (Argentina).

2021: Athletico Paranaense (Brasil).

2022: Independiente del Valle (Ecuador).

2023: LDU Quito (Ecuador).

2024: Racing Club (Argentina).

2025: Lanús (Argentina).

Boca fue bicampeón de la Copa Sudamericana en 2004 y 2005

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana