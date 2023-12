escuchar

Se realizó este martes en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza el sorteo de la Copa Argentina 2024. Los 64 equipos que participarán conocieron sus rivales para los 32avos de final y, también, el camino que tendrán que recorrer para llegar a la definición de la duodécima edición del certamen que reúne a clubes de todas las categorías y cuyo campeón clasificará a la Copa Libertadores 2025.

Del campeonato participarán los 28 conjuntos de la Liga Profesional, 15 de la Primera Nacional, cinco de la B Metropolitana, cuatro de la Primera C, dos de la Primera D y 10 del Torneo Federal A. En la primera ronda el último campeón, Estudiantes de La Plata, chocará contra Argentino de Monte Maíz; Boca Juniors lo hará ante Central Norte de Salta; River frente a Excursionistas; San Lorenzo contra Independiente de Chivilcoy; Racing se medirá con San Martín de Burzaco e Independiente vs. Deportivo Laferrere.

Boca Juniors jugará los 32avos de final de la Copa Argentina 2024 ante Central Norte de Salta

El sorteo comenzó ubicando a los conjuntos que tienen clásicos a cada lado del cuadro, por lo que solo se podrán enfrentar en la final. Es decir, el Superclásico entre el xeneize y el Millonario, la Academia vs. el Rojo, el Ciclón ante el Globo, el derbi de La Plata con el Pincha y Gimnasia, el de Rosario con Central y Newell’s; Argentinos Juniors vs. Vélez y Banfield vs. Lanús se cruzarían en una hipotética definición. Los 32avos de final tendrán lugar desde fines de febrero.

32avos de final de la Copa Argentina 2024

Boca Juniors vs. Central Norte de Salta.

Almirante Brown vs. San Martín de Tucumán.

Talleres de Córdoba vs. Agropecuario.

Colón vs. Los Andes.

Rosario Central vs. Douglas Haig.

Barracas Central vs. San Miguel.

Atlético Tucumán vs. Defensores de Belgrano.

Gimnasia de La Plata vs. Centro Español.

San Lorenzo vs. Independiente de Chivilcoy

Tigre vs. Chacarita.

Arsenal vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Vélez vs. Sportivo Las Parejas.

Lanús vs. El Porvenir.

Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan.

Deportivo Maipú vs. Juventud Unida de San Luis.

Independiente vs. Deportivo Laferrere.

Racing vs. San Martín de Burzaco.

Instituto vs. Talleres de Remedio de Escalada.

Independiente Rivadavia vs. Argentino de Quilmes.

Banfield vs. Ciudad de Bolívar.

Argentinos Juniors vs. Gimnasia y Tiro de Salta.

Defensa y Justicia vs. Atlético Rafaela.

Platense vs. Olimpo de Bahía Blanca.

Huracán vs. Villa Mitre de Bahía Blanca.

Estudiantes de La Plata vs. Argentino de Monte Maíz.

Central Córdoba vs. Quilmes.

Deportivo Riestra vs. Comunicaciones.

Newell’s vs. Midland.

Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de Mendoza.

Belgrano vs. Mitre de Santiago del Estero.

Sarmiento vs. Temperley.

River Plate vs. Excursionistas.

River se enfrentará a Excursionistas en los 32avos de final de la Copa Argentina 2024

Tabla de campeones de la Copa Argentina

Boca Juniors - 4 (1969, 2012, 2015 y 2020).

River - 3 (2016, 2017 y 2019).

Arsenal (2013) / Huracán (2014) / Rosario Central (2018) / Patronato (2022) / Estudiantes (2023) - 1.