Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2024, tras el triunfo de Boca Juniors ante Almirante Brown

Boca Juniors doblegó este miércoles a Almirante Brown 2 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza en el encuentro correspondiente a 16avos de final de la Copa Argentina y avanzó a octavos, donde enfrentará a Talleres de Córdoba -verdugo de Colón de Santa Fe 1 a 0-.

Al xeneize le costó imponer su jerarquía en el primer tiempo, pero encaminó el triunfo y la clasificación con un tanto sobre el final del mismo de Miguel Merentiel. Apenas comenzado el complemento, la ‘Bestia’ asistió a Edinson Cavani y su coterráneo amplió la diferencia que se aminoró sobre el epílogo con el gol de Santiago Vera para la Fragata. Fue el último partido del semestre para el conjunto comandado por Diego Martínez porque no volverá a tener actividad hasta después de la Copa América Estados Unidos 2024.

Miguel Merentiel abrió el marcador para Boca Juniors en la victoria sobre Almirante Brown LA NACION/Marcelo Aguilar

Con Boca, máximo campeón del torneo con cuatro títulos en 1969, 2012, 2015 y 2020, son 14 los clubes que están en la siguiente instancia. Previamente lo lograron su próximo oponente, la T; Gimnasia de La Plata, San Lorenzo, Vélez, Godoy Cruz, Independiente, Talleres de Remedio de Escalada, Banfield, Argentinos Juniors, Huracán, Newell’s, Mitre de Santiago del Estero y Temperley.

Los 16avos de final de la Copa Argentina 2024 tienen dos cruces pendientes: Rosario Central vs. Barracas Central y Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba de Santiago del Estero. Teniendo en cuenta que avanzarán dos clubes de la Liga Profesional, en los octavos quedarán 13 clubes de la elite de la Argentina y tres de la Primera Nacional. A diferencia de otras ediciones, conjuntos de la tercera división hacia abajo no pudieron sorprender y acceder entre los mejores 16. Las sorpresas fueron las eliminaciones de River a manos de Temperley y de Racing por Talleres de Remedios de Escalada.

El cuadro de la Copa Argentina, con 14 clubes en octavos de final Copa Argentina

Cruces de octavos de final

Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba.

Rosario Central o Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata.

San Lorenzo vs. Vélez.

Godoy Cruz vs. Independiente.

Talleres de Remedio de Escalada vs. Banfield.

Argentinos Juniors vs. Huracán.

Estudiantes de La Plata o Central Córdoba vs. Newell’s.

Mitre de Santiago del Estero vs. Temperley.

Tabla de campeones de la Copa Argentina

Boca Juniors - 4 (1969, 2012, 2015 y 2020).

River - 3 (2016, 2017 y 2019).

Arsenal (2013) / Huracán (2014) / Rosario Central (2018) / Patronato (2022) / Estudiantes (2023) - 1.

