Cristian Medina vuelve a la Bombonera: el “made in Predio” que tuvo todo para ser querido en Boca (y se fue muy mal)

Debutó el Día de los Enamorados de 2021 y el flechazo con los hinchas fue instantáneo, directo al corazón. Títulos, gambetas, un gol clave frente a River y un 2023 para recordar que lo tuvo entre los mejores jugadores del Boca subcampeón de la Libertadores. Sin embargo, el hechizo se rompió y Cristian Medina pasó de héroe a villano en una historia con final infeliz. Este sábado, desde las 20.30, el volante surgido del semillero azul y oro volverá a pisar la Bombonera en el partido entre el Xeneize y Estudiantes de La Plata y en las redes sociales ya comenzó el debate acerca de cómo recibirá al público a un jugador que tuvo todo para ser querido y se fue como uno más.

Medina fue parte de la gloriosa categoría 2002 de Boca que daba espectáculo en inferiores y de la que también formaban parte Ezequiel Fernández, Luca Langoni y Exequiel Zeballos. De los cuatro, el mediocampista que le convirtió a River en el último superclásico en el Monumental fue el que más partidos jugó (160), con nueve tantos y 11 asistencias. Pero su última etapa en el club distó mucho de lo hecho en sus inicios (conformó la famosa MVA junto a Alan Varela y Agustín Almendra) y de su magnífico primer semestre de 2023, en el que aportó juego, sacrificio y goles en el Boca de Jorge Almirón.

Ese año, en medio del conflicto por la renovación de Valentín Barco, el club blindó a varias de sus figuras más promisorias y Medina fue el primero en sellar el acuerdo: cláusula de 15 millones de dólares y extensión de contrato hasta junio de 2027, pese a que su idea era saltar al fútbol europeo antes del cierre de 2024. En diciembre de 2023 fue buscado por Inter Miami y Fiorentina de Italia, pero Boca decidió retenerlo. Luego apareció el Fenerbahce y, ante la nueva negativa del club, el jugador planteó su deseo de ser transferido.

Medina mostró un gran nivel en 2024, pero luego de ir a los Juegos Olímpicos sufrió un bajón y su disputa con la dirigencia no hizo más que acentuar su caída. En agosto, justo en la previa de un partido ante Estudiantes de La Plata, el club publicó un video en su canal de YouTube en el que Medina aparecía hablando con Miguel Merentiel acerca de su situación contractual. “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”, le reconoce al uruguayo en una charla formal durante la práctica, captada por un micrófono de ambiente.

Pero la bomba terminó de explotar el 22 de octubre de 2024, tras el segundo partido de Fernando Gago como técnico del plantel xeneize. El volante, que había sido titular en el estreno ante Tigre, se negó a jugar ante Gimnasia por los cuartos de final de la Copa Argentina, amparado en una supuesta promesa de venta incumplida nuevamente por el club. Luego se arrepintió y fue al banco, pero su futuro ya estaba marcado. De regreso a Buenos Aires, el técnico lo separó del grupo y Medina se entrenó aparte hasta los últimos días de diciembre, cuando aceptó el ofrecimiento del grupo Forest Gillett y, con dinero del empresario estadounidense, ejecutó la cláusula de rescisión para sumarse sorpresivamente al plantel de Eduardo Domínguez.

Un mes después de su alejamiento, y ya con dos partidos jugados en Estudiantes, Medina se despidió de los hinchas y dejó un par de dardos para la dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, y el Consejo de Fútbol. “Cada uno sabe bien lo sucedido en estos meses y yo decidí, por respeto a Boca Juniors y a mis compañeros, quedarme al margen de generar polémicas innecesarias puertas para afuera. Lamentablemente, no fui el único que sufrió estos desplantes y esta falta de respeto/comunicación en este último tiempo”, escribió Medina en sus redes. Boca embolsó 15.000.000 de dólares limpios, lo mismo que percibió por la venta de Carlos Tevez a Corinthians en 2004, una de las mejores diez operaciones de su historia por un futbolista por el que casi no había esperanzas de poder recaudar esa suma.

En el Pincha, de hecho, Medina aún no superó la expectativa. Lleva 11 partidos -ocho de titular- sin goles y una asistencia a Tiago Palacios en el empate 1 a 1 vs. Newell’s. Fue de lo mejorcito del equipo en el triunfo 2 a 0 en el Monumental, pero no pudo sostener el nivel y en La Plata ya empezaron a mirarlo de reojo. Ante Gimnasia mostró una mejoría, pero falló dos oportunidades claritas de gol y Estudiantes empató el clásico con un gol de Luciano Giménez, que había ingresado en su lugar.

En Boca, Medina ganó cuatro títulos: Copa Argentina 2021, Copa de la Liga y Campeonato 2002, y Supercopa 2023. Jugó con todos los entrenadores y con 98 partidos en primera se convirtió en el cuarto jugador menor de 21 años con más presencias en la historia del Xeneize (98). A los 22 volverá a la Bombonera, donde todo nació y murió, como esas grandes historias de amor que no se olvidan ni se superan.

