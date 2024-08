Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2024, tras el triunfo de Independiente

Escuchar

Independiente es el séptimo equipo clasificado a cuartos de final de la Copa Argentina 2024 gracias a que este miércoles le ganó a Godoy Cruz de Mendoza 3 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y superó los octavos. Santiago Montiel, Santiago López y Diego Tarzia, todos en el segundo tiempo, marcaron los tantos del ganador en el duelo que arbitró Pablo Echavarría.

El Rojo, que igualó su mejor actuación porque también accedió entre los mejores ocho en 2019 -perdió ante Lanús- y 2023 -lo sacó Talleres de Córdoba por penales-, enfrentará en la próxima etapa a Vélez, que dejó atrás a San Lorenzo 3 a 1. En la parte alta del cuadro resta disputarse el encuentro entre la T y Boca Juniors, que se jugaría el sábado 7 de septiembre en Mendoza. El ganador avanzará a cuartos y será rival de Gimnasia de La Plata.

En la parte baja del draw quedaron emparejados Talleres de Remedios de Escalada vs. Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Temperley. Siete de los nueve conjuntos que siguen en carrera por el título que ostenta Estudiantes de La Plata -cayó en 16avos con el Ferroviario- pertenecen a la Liga Profesional mientras que los dos restantes son de la Primera Nacional. A diferencia de otras ediciones, equipos de la tercera división hacia abajo no pudieron sorprender y superar la segunda etapa.

Resultados de octavos de final de la Copa Argentina

Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba (probablemente el sábado 7 de septiembre).

Barracas Central 0-1 Gimnasia de La Plata.

San Lorenzo 1-3 Vélez.

Godoy Cruz 0-3 Independiente.

Talleres de Remedio de Escalada (4) 1-1 (3) Banfield.

Argentinos Juniors (4) 1-1 (5) Huracán.

Central Córdoba (3) 0-0 (2) Newell’s.

Mitre de Santiago del Estero (2) 0-0 (3) Temperley.

Cuartos de final de la Copa Argentina

Talleres de Córdoba o Boca vs. Gimnasia de La Plata.

Independiente vs. Vélez Sarsfield.

Talleres de Remedios de Escalada vs. Huracán.

Central Córdoba vs. Temperley.

Los partidos de cuartos de final no tienen fecha programada hasta el momento. Ninguno de los nueve equipos que sigue con vida en el certamen tiene participación internacional porque Talleres de Córdoba quedó eliminado de la Copa Libertadores y Boca, de la Sudamericana. El resto de los clubes incursionaron esta temporada en el certámenes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En ese contexto, es probable que se disputen entre semana a partir de septiembre.

Tabla de campeones de la Copa Argentina

Boca Juniors - 4 (1969, 2012, 2015 y 2020).

River - 3 (2016, 2017 y 2019).

Arsenal (2013) / Huracán (2014) / Rosario Central (2018) / Patronato (2022) / Estudiantes (2023) - 1.

