Gago reveló cómo fueron los días tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores y aclaró los términos de su salida de México

Boca es el líder de la zona B del Torneo Apertura y además, es el puntero de la tabla anual. Tras la dura eliminación en la etapa previa de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima, el equipo comenzó a sumar triunfos, aunque todavía los hinchas xeneizes miran con algo de desconfianza el proceso que lleva adelante Fernando Gago. No es sencillo digerir que un equipo acostumbrado a ser protagonista a nivel continental no esté jugando ninguna copa.

Este martes, el DT de Boca habló con el canal deportivo ESPN sobre lo que significó la eliminación en el repechaje de la Libertadores y también dio detalles desconocidos de su salida del fútbol mexicano, en aquellos días en las que se tejieron mil y una versiones sobre su llegada al club de la ribera.

“Todo inicio de preparación lleva tiempo, los procesos necesitan tiempo y partidos, a partir de eso se va construyendo. Hubo momentos buenos, otros no me gustaron, pero eso es el proceso de construcción del equipo, tratar de ir con las victorias. Tuvimos un golpe duro que nos dolió, que nos deja la sensación amarga, pero sabemos que tenemos muchas competencias que seguir jugando. Hay partidos en los que no salen las cosas que pretendemos, pero siempre tratamos de buscar esa línea de juego que tuvimos en algunos minutos; queremos llevarla a un partido completo”, comenzó su alocución.

Gago quiere imponer su forma de juego en Boca, pero sabe que a veces su equipo no jugará como él pretende Daniel Jayo

Su paso por Racing concluyó con dos títulos, en 2022, lapso en el que además consiguió momentos de buen fútbol. Las formas por sobre el resultado. La vara estaba alta y para muchos no ha podido conseguir esa identidad de juego que sí tenía en la Academia. “El fútbol pasa por el resultado también, pero considero que es a partir de una idea, de lo que pretendo. Después está la ejecución del futbolista. Yo creo mucho en la forma de trabajar y de entrenar, de que se entienda el por qué se hace, quiero que el futbolista entienda por qué se va a jugar de esta manera. El futbolista tiene que tener más herramientas y se las tengo que dar yo como entrenador”, expresó.

En línea con su respuesta, fue consultado por si cambió su forma de jugar. Sobre esto, explicó algunas variantes que hizo, pero siempre siendo fiel a su estilo: “No la cambié. A veces jugué con dos nueves o con dos tres, lo hice en Racing, en Aldosivi, es indistinto eso, pero sí con una idea colectiva, de conceptos claros, que a partir de eso el equipo pueda funcionar”.

En varias oportunidades fue criticado por realizar muchas variantes de partido a partido y no tener un equipo “de memoria”. Sobre esto, dijo: “Creo y entiendo que el futbolista tiene que estar motivado. Darle la oportunidad de ganarse el lugar en el entrenamiento. Si un jugador no se entrena bien en la semana y juega el domingo, es un premio sin merecerlo. Quiero que todos se entrenen como tienen que jugar, y a partir de eso trato de buscar el mejor equipo. Es cierto que a veces jugadores repiten partidos, pero lo hacen por nivel o rendimiento. Muchas veces que se repitió el equipo se hizo por rendimiento en el entrenamiento y partido, porque creía que era lo mejor que podíamos hacer para el partido”.

Con Gago en el Banco, Boca marcha primero en la zona B del Torneo Apertura Manuel Cortina

Sin la participación en las copas internacionales y con el torneo y la Copa Argentina como los dos únicos frentes, Gago explicó que no se siente obligado a repetir los equipos todas las fechas: “Sí, puede ser que cambie porque no hay carga de partidos, entonces los chicos llegan mejor físicamente y futbolísticamente a cada partido. El otro día cambié la formación porque creíamos que teníamos que jugar con un jugador que juegue uno contra uno, como Exequiel Zeballos. Dependiendo del rival buscamos las características de los jugadores para que lo puedan hacer bien”.

En cuanto a las individualidades, se refirió a los jugadores que tienen la capacidad de pensar en el sector ofensivo: “Hay enganches, sabemos que si a Carlos Palacios lo encontramos en una posición por detrás de los internos tiene pase de habilitación para los delanteros. Es un jugador ofensivo, puede ser el antiguo 10, no enganche, pero puede jugar de extremo tirado hacia adentro. También tenemos a Alan Velasco y Kevin Zenón. No tenemos un 10 clásico. Somos un equipo que intenta buscar las situaciones y correr riesgos, no nos tenemos que basar sólo en un jugador, el fútbol cambió muchísimo de los movimientos con búsqueda de laterales, con nueves que no estén fijos y pasa por cómo uno lo siente al fútbol. Yo siento el fútbol de una manera y trato de que mi equipo juegue así. Hay momentos en los que el equipo no va a jugar como pretendo y vamos a sufrir esos partidos o no vamos a tener ese juego, pero tenemos que tratar de tenerlo constantemente. Lo individual lo necesitas y desde lo colectivo es donde empieza lo individual porque hay un pase, una gambeta, lo más lindo del fútbol es eso y es lo que necesitamos y necesita el fútbol para romper y generar situaciones de juego.

"PALACIOS PUEDE SER COMO EL ANTIGUO 10, PERO NO TAN ENGANCHE". Fernando Gago y el análisis sobre sus organizadores de ataque.



📺 #ESPNF12 | #DisneyPlus pic.twitter.com/wRU0TIaFBN — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2025

Lo repitió una y otra vez. El golpe de haber quedado afuera de la Libertadores todavía se siente, pero nunca se preguntó por qué sucedió eso: “No, la verdad que no. Dolió mucho. Hay respuestas, pero quedan puertas para adentro. Esa bronca, ese dolor va a ser difícil sacarla, nosotros teníamos la ilusión de jugarla, nos preparamos para eso, pero hay que seguir. Ahora tenemos que clasificarnos, salir campeón y buscar una identidad”.

Ante la consulta de si se sintió afuera de Boca tras la eliminación, fue determinante: “No, nunca me sentí afuera. De mi lado no. Hablo todos los días con Delgado, Serna, Cascini, todos los días hablamos de fútbol. Si tenemos que hablar de algo, algún día se hablará”. Por último, fue el propio Gago quien contó cómo fue su salida de México y su arribo a el Xeneize: “Me vine de México en [medio de] una situación donde se habló durante muchísimo tiempo; lo voy a aclarar hoy. Me llamaron un martes. El mismo martes tuve la primera reunión con Boca, en dos semanas se habló que yo venía... Yo estaba en Chivas y no tuve contactos con nadie en Boca. Corté, hablé con el director deportivo con Guadalajara, tenía la cláusula de salida así como Guadalajara podía echarme de mi lugar. La cláusula para los dos era igual. Pagué la cláusula y el miércoles arreglé acá mi contrato sin saber nada. Lo dije siempre, esta es mi casa desde los 8 años, me pasaron cosas hermosas y cosas muy malas desde la vida”.

