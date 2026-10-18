Así quedó el historial del clásico de Avellaneda, tras el empate entre Racing e Independiente

Racing e Independiente igualaron 1 a 1 en el clásico de Avellaneda correspondiente al interzonal de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 que se disputó este domingo en el Cilindro y no hubo modificaciones en el historial entre sí.

Matías Zaracho abrió la cuenta para la Academia promediando el primer tiempo y Maximiliano Meza, de penal, igualó para el Rojo en el complemento. El árbitro fue Facundo Tello.

Fue el segundo clásico que se disputó en el año. El anterior fue en el Torneo Apertura 2026, también por la fecha 13, y ganó Independiente 1 a 0 como local con gol de Gabriel Ávalos.

Según datos de Revisionismo Histórico del Fútbol Argentino, oficialmente se enfrentaron desde 1891 en 240 ocasiones con 79 empates, 90 victorias para el Rojo y 71 para la Academia.

217 duelos fueron por ligas nacionales : Independiente se impuso en 84 oportunidades, Racing en 62 e igualaron en las otras 71.

: Independiente se impuso en 84 oportunidades, Racing en 62 e igualaron en las otras 71. 16 choques fueron por copas nacionales: en seis compromisos ganó la entidad celeste y blanca, en tres la roja y los siete restantes terminaron en igualdad.

En torneos internacionales se vieron las caras dos veces, con una victoria para Racing y un empate.

En el ascenso de la Argentina también se midieron en un par de ocasiones y hubo un triunfo por lado.

Racing e Independiente sumaron un nuevo empate en el historial Gonzalo Colini - La Nación

Últimos cinco partidos Racing vs. Independiente

Torneo Clausura 2026 - Fecha 13: Racing 1-1 Independiente (Matías Zaracho -R- y Maxi Meza -I-).

(Matías Zaracho -R- y Maxi Meza -I-). Torneo Apertura 2026 - Fecha 13: Independiente 1-0 Racing (Gabriel Ávalos).

(Gabriel Ávalos). Torneo Clausura 2025 - Fecha 10: Racing 0-0 Independiente.

Torneo Apertura 2025 - Fecha 10: Independiente 1-1 Racing (Álvaro Angulo -I- y Gastón Martirena -R-)

(Álvaro Angulo -I- y Gastón Martirena -R-) Liga Profesional 2024 - Fecha 12: Racing 0-0 Independiente.

Así quedaron en el Torneo Clausura 2026

Con el empate, Independiente se mantiene séptimo en el Grupo A con 19 puntos producto de cinco triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas y está en zona de clasificación a octavos de final. Sus próximos rivales serán Boca Juniors de local, Defensa y Justicia de visitante y Deportivo Riestra, otra vez en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

La Academia, por su parte, sigue 13° en la zona B y quedó casi afuera de los playoffs porque acumula 12 unidades gracias a tres victorias, tres pardas y siete cadías. En la próxima jornada visitará a River en el Monumental, luego recibirá a Aldosivi de Mar del Plata y, por último, chocará con Barracas Central.