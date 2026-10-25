Así quedó la Tabla Anual 2026, con las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano de Córdoba tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina, ambos en curso.

Los otros tres boletos de los seis en total que hay a la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura, torneo que transcurre este domingo la fecha número 14 la cual es la antepenúltima de la primera etapa. Actualmente son Boca Juniors (57), Rosario Central (56) y Argentinos Juniors (54).

Los seis clubes que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2027: Independiente Rivadavia de Mendoza (53), Vélez (52), Gimnasia de La Plata (51), Instituto de Córdoba (50); River Plate (49), y Lanús (48).

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). No es el caso del Pirata, porque está décimo con 48 puntos y no ocupa ningún un lugar en los torneos internacionales.

Ello también ocurrirá si Estudiantes de La Plata se consagra en la Copa Libertadores 2026 -jugará la final vs. Palmeiras- y, a nivel doméstico, quedan entre los nueve mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Boca conquista la Sudamericana 2026 -disputará la definición con Atlético Mineiro- y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 2: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 4: Independiente Rivadavia (a definir).

Tabla Anual 5: Vélez Sarsfield (a definir).

Tabla Anual 6: Instituto de Córdoba (a definir).

Tabla Anual 7: River Plate (a definir).

Tabla Anual 8: Gimnasia de La Plata (a definir).

Tabla Anual 9: Lanús (a definir).

En el 2026 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores. De ellos, Estudiantes de La Plata está en semifinales. En la Sudamericana solo sigue en carrera por el título el xeneize y también está en la instancia de los cuatro mejores.

Cronograma de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Viernes 30 de octubre

19: Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

19: Huracán vs. Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

21.15: Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

21.15: Racing vs. Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Sábado 31 de octubre

17: Deportivo Riestra vs. Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

19.15: Vélez vs. San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

21.30: Estudiantes vs. Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Domingo 1° de noviembre

15: Boca vs. River (Interzonal) -TNT Sports / ESPN Premium-

18.30: Newell’s vs. Unión (Zona A) -ESPN Premium-

18.30: Belgrano vs. Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

20.45: Lanús vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -TNT Sports-

Lunes 2 de noviembre