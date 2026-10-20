Así quedó la Tabla Anual 2026, con las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 13

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Belgrano de Córdoba es, hasta el momento, el único equipo que se aseguró su lugar en un certamen continental como campeón del Apertura
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La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano de Córdoba tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina, ambos en curso.
Los otros tres boletos de los seis en total que hay a la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura, torneo que atravesó este lunes la duodécima fecha. Actualmente son Boca Juniors y Argentinos Juniors (54); y Rosario Central (53).
Los seis clubes que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2027: Independiente Rivadavia de Mendoza (53), Vélez (52), Instituto de Córdoba (50); River Plate (49), Gimnasia de La Plata (48) y Lanús (47).
Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Es el caso del Pirata, porque está sexto con 48 puntos y ocupa un lugar en la Sudamericana que lo está liberando para el décimo -el Granate-.
Ello también ocurrirá si Estudiantes de La Plata se consagra en la Copa Libertadores 2026 y, a nivel doméstico, quedan entre los nueve mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Boca conquista la Sudamericana 2026 y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).
- Tabla Anual 1: Boca Juniors (a definir).
- Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).
- Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 4: Independiente Rivadavia (a definir).
- Tabla Anual 5: Vélez Sarsfield (a definir).
- Tabla Anual 6: Instituto de Córdoba (a definir).
- Tabla Anual 7: River Plate (a definir).
- Tabla Anual 8: Gimnasia de La Plata (a definir).
- Tabla Anual 9: Lanús (a definir).
En el 2026 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores. De ellos, Estudiantes de La Plata está en semifinales. En la Sudamericana solo sigue en carrera por el título el xeneize y también está en la instancia de los cuatro mejores.
Cronograma de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026
Viernes 23 de octubre
- 18.30: Gimnasia de Mendoza vs. Platense (Zona A) -TNT Sports-
- 19: Gimnasia vs. Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
- 21.15: Tigre vs. Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Sábado 24 de octubre
- 14.45: Banfield vs. Lanús (Interzonal) -TNT Sports-
- 17: Talleres vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
- 19.15: San Lorenzo vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
- 21.30: Rosario Central vs. Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Domingo 25 de octubre
- 14.45: Aldosivi vs. Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
- 17: Independiente vs. Boca (Zona A) -ESPN Premium-
- 19.15: River vs. Racing (Zona B) -TNT Sports-
- 21.30: Central Córdoba vs. Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
- 21.30: Barracas Central vs. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Lunes 26 de octubre
- 19: Unión vs. Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
- 21.15: Instituto vs. Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Martes 27 de octubre
- 19: Argentinos vs. Independiente Rivadavia (Zona B) -TNT Sports-
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