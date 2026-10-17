Así quedó la Tabla Anual 2026, tras el triunfo de Boca ante Talleres

Boca derrotó a Talleres por 2 a 1 en la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2026 y, de esta manera, escaló a la cima de la Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena celebró en la Bombonera con goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores (Matías Galarza puso en ventaja parcial a la T). De mantenerse en dicha posición, se asegurará la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

En ese escalafón, cuyo líder recibe el título de Campeón de Liga desde 2025 por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se contabilizan los puntos que los equipos obtienen en la primera etapa de los torneos Apertura y Clausura, certamen en el que el xeneize se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 24 puntos.

Puño en alto para el 'Vasco' Arruabarrena luego de la victoria de Boca por 2 a 1 ante Talleres Gonzalo Colini - La Nación

En la Tabla Anual llegó a los 54 puntos y supera momentáneamente por dos a Independiente Rivadavia, que tiene un partido menos y podría recuperar la cima si supera a Tigre este sábado. Dicho partido está programado para las 17.30 en el estadio Bautista Gargantini, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Si Boca termina entre los tres primeros, accederá a la Libertadores 2027 sin importar lo que ocurra en el resto de los torneos de los que aún participa. De no lograrlo, se le pueden liberar cupos siempre que los equipos que se ubiquen por delante suyo ganen el Clausura o la Copa Argentina. El combinado de la Ribera, claro está, se clasificará como campeón si se consagra en alguno de esos certámenes o en la Sudamericana, donde el próximo martes visitará a Vasco da Gama para intentar revertir el 1 a 0 de la ida en las semifinales.

Belgrano es el único club que tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026 (venció a River por 3 a 2 en la final).

Con su coronación en el Torneo Apertura, Belgrano se clasificó a la Copa Libertadores 2027 DIEGO LIMA - AFP

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Boca (a definir).

Tabla Anual 2: Independiente Rivadavia (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)