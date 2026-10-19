Así quedó la Tabla Anual 2026, tras el triunfo de River ante Belgrano

River Plate logró este domingo una victoria muy importante en el Torneo Clausura 2026 frente a Belgrano de Córdoba 2 a 0 como visitante en el estadio Mario Alberto Kempes y sumó tres puntos más que importantes para la Tabla Anual como así también para la del Grupo B del campeonato donde llegó hasta el quinto lugar y se metió en zona de clasificación a octavos de final.

En el escalafón donde se contabilizan los puntos obtenidos en la primera etapa del Apertura y Clausura, el Millonario llegó a 49 unidades y escaló hasta el séptimo puesto. Su campaña es de 15 victorias, cuatro empates y 10 derrotas. Así, se mantiene en zona de acceso a la Copa Sudamericana 2027 y está a cuatro unidades de Rosario Central, el tercero y último que está accediendo a la Libertadores del año próximo.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 4: Independiente Rivadavia (a definir).

Tabla Anual 5: Vélez Sarsfield (a definir).

Tabla Anual 6: Instituto de Córdoba (a definir).

Tabla Anual 7: River Plate (a definir).

Tabla Anual 8: Gimnasia de La Plata (a definir).

Tabla Anual 9: Lanús (a definir).

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina, ambos en curso.

Los otros tres boletos de los seis en total que hay a la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura, torneo que atravesó este lunes la duodécima fecha. Actualmente son Boca Juniors y Argentinos Juniors (54 puntos); y Rosario Central (53).

Los seis clubes que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2027: Independiente Rivadavia de Mendoza (53, pero peor diferencia de goles que el Canalla), Vélez (52), Instituto de Córdoba (50); River Plate (49), Gimnasia de La Plata (48) y Lanús (47).

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Es el caso del Pirata, porque está octavo con 48 puntos y ocupa un lugar en la Sudamericana que lo está liberando para el décimo -el Granate-.

La Tabla Anual es uno de los caminos que tiene River a la Copa Libertadores 2027 Mario Sar

Ello también ocurrirá si Estudiantes de La Plata se consagra en la Copa Libertadores 2026 y, a nivel doméstico, quedan entre los nueve mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Boca conquista la Sudamericana 2026 y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Ello puede favorecer a River si es que no llega a la Libertadores a través de la Tabla Anual y no es campeón del Torneo Clausura. Siempre que esos equipos queden por encima suyo y liberen cupos, podrían decantarle.