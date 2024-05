Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, tras la fecha 2

Escuchar

Se completó este martes con el triunfo de Vélez por 1 a 0 ante Newell’s, la segunda fecha de la Liga Profesional 2024 en la que, curiosamente y a diferencia de la jornada inicial en la que hubo apenas uno, se dieron más empates (ocho) que victorias (seis). Hay apenas tres equipos que ganaron los dos partidos que disputaron por lo que tienen puntaje ideal y se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones, aunque ordenados por diferencia de gol: River Plate (+6), Talleres de Córdoba (+4) y Estudiantes de La Plata (+3).

En la segunda semana de actividad, el saldo de los clubes denominados “grandes” fue positivo, por lo menos desde los resultados -no así, en algunos casos, desde lo estrictamente futbolístico-. River, Boca y Racing ganaron; mientras que San Lorenzo e Independiente empataron. Entre los que sumaron de a tres, el Millonario goleó 3 a 0 a Belgrano, mismo resultado que obtuvo Racing con Argentinos Juniors. Por su parte, el xeneize derrotó 4 a 2 a Central Córdoba. El Ciclón igualó 1 a 1 con Lanús, y el Rojo no pasó del 0 a 0 con Platense en el partido que significó el adiós de Carlos Tevez como DT.

Boca comenzó perdiendo 2 a 0 pero supo reponerse para derrotar 4 a 2 a Central Córdoba Joaquín Camiletti - Getty Images South America

Los resultados de la fecha 2

Así está la tabla de posiciones, tras la fecha 2

Próxima fecha

La siguiente jornada, la tercera del calendario, está programada para disputarse entre el viernes 24 y lunes 27 de mayo. Sobresalen los siguientes enfrentamientos: Lanús vs. Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors vs. River Plate, Godoy Cruz vs. San Lorenzo, Newell’s vs. Defensa y Justicia, Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba e Independiente vs. Vélez.

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto de todos los compromisos con estadísticas actualizadas en tiempo real a través de canchallena.com.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. El torneo tiene previsto un parate entre el 20 de junio y 14 de julio por el desarrollo de la Copa América Estados Unidos 2024, en la que la selección argentina intentará defender su condición de monarca obtenida en Brasil 2021. Luego, el campeonato local seguirá hasta el 15 de diciembre.

Además del título, el club que grite campeón también se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y obtendrá un cupo para disputar el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes de La Plata, y la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso. También, se definirá qué clubes bajarán a la Primera Nacional por la tabla de promedios y la Anual. Esta última clasificación, además, otorgará otros tres cupos a la Libertadores y seis a la Copa Sudamericana.

Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Copa de la Liga 2024 tras derrotar a Vélez Fotobaires

LA NACION