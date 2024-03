Así quedó River en la tabla de posiciones del grupo A de la Copa de la Liga, tras la derrota ante Huracán

Escuchar

La Copa de la Liga Profesional 2024 no detiene su rumbo y ya se acerca a la instancia de eliminación directa. Sin embargo, a falta de dos jornadas para que culmine la etapa de grupos, aún no hay nada definido (salvo seis clubes que ya no tienen posibilidades de meterse entre los ocho mejores) y hay varios equipos que pelean por acceder a los cuartos de final. Uno de ellos es River Plate, que pese a caer 1 a 0 ante Huracán -ya eliminado- en Parque Patricios, se mantiene entre los cuatro primeros de la zona A.

El Millonario vive un presente irregular. Por momentos, demuestra ser el mejor equipo del fútbol argentino, con triunfos contundentes ante rivales de fuste, pero a la siguiente semana puede hasta perder con clubes que pelean por el descenso. Esa inconsistencia genera malestar en el hincha riverplatense, que cada semana pareciera observar con más recelo al DT Martín Demichelis, aún a pesar de que ya ganó tres títulos desde su llegada a la institución en reemplazo de Marcelo Gallardo, el último de ellos -la Supercopa Argentina- hace apenas dos semanas.

Pablo Solari ingresó en el segundo tiempo y fue de lo mejor de River, pero no fue suficiente LA NACION/Gonzalo M. Colini

Los de Núñez, sin embargo, están bien perfilados de cara a lo que viene y el próximo domingo en el Monumental recibirá a Rosario Central, para intentar sellar el pasaje a la próxima instancia. En la edición pasada lo consiguió y luego se fue en semifinales, justamente ante el Canalla rosarino en definición por penales. Cerrará la etapa regular de esta Copa de la Liga visitando a Instituto de Córdoba, previo al debut este martes en la Copa Libertadores.

Programación y resultados de la fecha 12

Miércoles 27 de marzo

21.30: Lanús 2 - 2 Unión - Zona B.

Jueves 28 de marzo

20: Rosario Central 1 - 2 Barracas Central - Zona A.

21: Instituto 1 - 2 Argentinos Juniors - Zona A.

Viernes 29 de marzo

18: Defensa y Justicia 1 - 0 Estudiantes - Zona B - TNT Sports

18: Tigre 1 - 4 Belgrano - Zona B - ESPN Premium

20.30: Huracán 1 - 0 River Plate - Zona A - TNT Sports

Sábado 30 de marzo

17: Boca Juniors vs. San Lorenzo - Zona B - ESPN Premium

19: Central Córdoba vs. Racing - Zona B - TNT Sports

21: Talleres vs. Vélez - Zona A - ESPN Premium

Domingo 31 de marzo

16: Sarmiento vs. Newell’s - Zona B - TNT Sports

16: Gimnasia vs. Deportivo Riestra - Zona A - ESPN Premium

18.30: Independiente vs. Atlético Tucumán - Zona A - ESPN Premium

21: Independiente Rivadavia vs. Banfield - Zona A - TNT Sports

Lunes 1° de abril

19: Platense vs. Godoy Cruz - Zona B - TNT Sports

Todos los campeones de la Copa de la Liga

Copa Diego Armando Maradona 2020: Boca Juniors (derrotó por penales a Banfield luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario).

Copa de la Liga Profesional 2021: Colón (venció 3 a 0 a Racing).

Copa de la Liga Profesional 2022: Boca Juniors (le ganó 3 a 0 a Tigre).

Copa de la Liga Profesional 2023: Rosario Central (derrotó 1 a 0 a Platense).