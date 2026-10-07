Athletico Paranaense vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Athletico Paranaense y Atlético Mineiro correspondiente a la jornada 29 del Brasileirao Serie A se disputará este jueves 8 de octubre a las 20.00 h en el Estádio Mário Celso Petraglia, ubicado en la ciudad de Curitiba.

El presente de ambos equipos

El conjunto local, Athletico Paranaense, llega con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-1 frente a Bahia. Por su parte, Atlético Mineiro también transita un buen momento y buscará estirar su racha positiva tras haber derrotado 1-0 a RB Bragantino en su última presentación.

Estadísticas del duelo

Ambos clubes llegan al enfrentamiento en Curitiba habiendo ganado sus compromisos previos, lo que promete un desarrollo equilibrado en el Estádio Mário Celso Petraglia. El rendimiento reciente de los dos equipos refleja una paridad competitiva en esta etapa del torneo nacional.

Lo que está en juego

El partido es fundamental para que ambos equipos continúen consolidando su posición en la tabla de la Serie A. Sumar tres puntos en esta instancia de la temporada resulta vital para las aspiraciones de Athletico Paranaense y Atlético Mineiro en la clasificación general.