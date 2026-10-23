Atlanta United vs. Chicago Fire FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Atlanta United y Chicago Fire FC correspondiente a la jornada 32 de la MLS se disputará este sábado 24 de octubre a las 20.30 h en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Georgia.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su presente tras haber caído en sus presentaciones anteriores. Atlanta United buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Inter Miami CF por 3-1, mientras que Chicago Fire FC intentará sumar de a tres luego de haber caído frente a New England Revolution por 1-0.

Números que anticipan el duelo

El partido presenta un escenario de paridad estadística dado el rendimiento reciente de ambos elencos. La localía en el Mercedes-Benz Stadium intentará ser un factor determinante para Atlanta United, mientras que Chicago Fire FC buscará fortalecer su juego colectivo para superar las dificultades ofensivas evidenciadas en su último compromiso.

Lo que está en juego

Para Atlanta United y Chicago Fire FC, este partido es una oportunidad fundamental para escalar posiciones en la tabla de la MLS durante la recta final de la temporada. Sumar los tres puntos resulta vital para ambos equipos en su búsqueda de estabilidad en la competencia.