Atlanta United vs. FC Cincinnati, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Atlanta United y FC Cincinnati correspondiente a la jornada 29 de la MLS se disputará este sábado 10 de octubre a las 20.30 h en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Georgia.

El momento de los equipos

Atlanta United llega al compromiso tras igualar 2-2 frente a New York City FC en su última presentación. Por su parte, FC Cincinnati arriba al duelo con la necesidad de revertir su imagen luego de caer derrotado por 3-1 ante CF Montréal en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

El desempeño reciente de ambos conjuntos marca una paridad en la búsqueda de consistencia dentro de la temporada regular. Mientras que Atlanta United busca hacer valer su localía en el Mercedes-Benz Stadium para escalar posiciones, FC Cincinnati intentará recuperar terreno tras el traspié sufrido fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado del partido es fundamental para ambos equipos, ya que los puntos en disputa son clave para definir sus respectivas aspiraciones en la tabla de posiciones de la MLS. Una victoria permitiría al ganador ganar confianza y mantenerse firme en la lucha por avanzar hacia las etapas finales del certamen.