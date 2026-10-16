Atlanta United vs. Inter Miami CF, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Atlanta United e Inter Miami CF correspondiente a la jornada 31 de la MLS se disputará este sábado 17 de octubre a las 20.30 h en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Georgia.

El momento de los equipos

Atlanta United llega al compromiso tras haber logrado una victoria por 3-0 frente a CF Montréal en su última presentación. Por su parte, Inter Miami CF también arriba con confianza luego de imponerse ante New York City FC con un marcador de 2-0.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos transitan un buen presente, habiendo triunfado en sus respectivos compromisos previos. El rendimiento reciente de los dos equipos refleja una alta eficacia ofensiva, habiendo mantenido sus vallas invictas en sus últimas victorias.

Lo que está en juego

Con el torneo en su etapa de definición de la jornada 31, este enfrentamiento resulta trascendental para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones de la MLS, buscando consolidar su lugar en la etapa final de la temporada.