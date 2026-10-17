Atlético de Madrid le ganó a Espanyol con un golazo agónico y sigue al acecho de Barcelona

Atlético de Madrid visitó a Espanyol este sábado por la Liga de España pensando en su partido del martes próximo en Stuttgart por la Champions League. Sin embargo, sobre el final pudo lograr la victoria por 1-0 con una combinación entre dos de los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo en medio de la rotación que ensayó el entrenador Diego Simeone.

Julián Alvarez, que saltó al campo tras el descanso, aceleró por la izquierda, se sacó un jugador de encima y conectó con Alex Baena, que jugó sólo la última media hora y le alcanzó para ser la figura. El número 10 recibió por el centro, se perfiló y sacó un fuerte remate antes del cruce de un adversario para establecer con un golazo la diferencia. Quedaba sólo un minuto por delante.

¡GOLAZO PARA LA VICTORIA Y PARA QUEDAR A 2 DEL LÍDER! Álex Baena metió un tremendo remate a minutos del final y le dio un enorme triunfo como visitante al Atlético de Madrid por 1-0 sobre Espanyol en la fecha 9 de #LaLiga. pic.twitter.com/8RaysD3aBd — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Antes, Julián había tenido participación en dos acciones de peligro con su sello. En la primera, el arquero Ángel Fortuño le tapó el remate y en la otra, luego de sacarse de encima a varios rivales en velocidad, su definición cruzada se fue apenas ancha. La tercera fue la vencida, con la asistencia a Baena, aunque no logró cortar la sequía propia en esta temporada, donde todavía no anotó en el colchonero. Su último gol con esta camiseta lo anotó el 29 de abril, ante Arsenal, por la Champions League.

Ante lo apretado del calendario, el Cholo decidió darles descanso a varios de sus habituales titulares, entre ellos los recientes campeones del mundo con la selección Baena, Alejandro Grimaldo y Marcos Llorente, además de Julián. Ante la igualdad en cero que se estaba registrando, los cuatro terminaron ingresando en la etapa final.

El abrazo de Alex Baena con el DT de Atlético de Madrid, Diego Simeone, en medio del festejo por el agónico triunfo ante Espanyol por la Liga afp - AFP

Giuliano Simeone, hijo del DT, fue titular y permaneció en el campo hasta el final, como apuesta fuerte del equipo para desnivelar por los costados y buscar a sus delanteros de área. En tanto, Cristian “Cuti” Romero permaneció en la cancha hasta que fue amonestado, a los 22 minutos del segundo tiempo. Enseguida, entonces, el defensor fue reemplazado y terminó viendo el juego desde el banco, guardando energías para la visita del martes al conjunto alemán en el torneo de clubes más importante de Europa. Juan Musso fue suplente.

Con este triunfo, Atlético de Madrid se afirma en la segunda posición de la tabla, a solamente dos puntos del líder y único invicto, Barcelona, que este sábado tiene una visita de riesgo frente a Betis, que está tercero, con 19 puntos, a cinco de la cima.

Lo mejor de la victoria de Atlético de Madrid a Espanyol

Tras caer en su visita a Liverpool en la primera fecha de la Champions League, el equipo de Simeone se recuperó con una racha de victorias en partidos por distintos certámenes y acumula seis en fila, incluyendo el clásico ante Real Madrid y sus primeros puntos en la Liga de Campeones con el 2-0 frente a Manchester United.