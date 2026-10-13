Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Atlético Mineiro y Montevideo City Torque se enfrentan este miércoles desde las 19.00h en el estadio Arena MRV, por ida la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Atlético Mineiro viene de ganar ante Santos por 4-2 mientras que Montevideo City Torque llega de ganar ante Cienciano por 3-0.

Todo lo que hay que saber

Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a ida la semifinal de la Copa Sudamericana 2026

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