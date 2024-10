Atlético Mineiro vs. River: cómo hizo Marcelo Gallardo para revertir la racha del Millonario en Brasil por copas internacionales

Escuchar

“Este equipo nunca te va a dejar a gamba”. Marcelo Gallardo apeló a su retórica para revitalizar la energía colectiva del mundo River. Luego de otro magro empate 1-1 con Vélez en el que se despidió de la Liga Profesional, sus palabras fueron un shock energético para los hinchas y un claro mensaje de confianza para su plantel. Aunque hace tres partidos que no conoce la victoria y el equipo aún no encuentra ese vuelo futbolístico que el técnico pretende, el duelo de este martes desde las 21.30 ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores revive ese aura positivo que envuelve la figura del Muñeco. Y en su semblanza está depositada la principal esperanza.

La delegación millonaria llegó este lunes por la tarde a Brasil tras una serie de tres entrenamientos de sábado a lunes en las que el DT buscó tocar las fibras más íntimas del plantel para sostener a tope la concentración y la mentalidad competitiva que requiere el duelo ante los dirigidos por Gabriel Milito. Con 25 convocados y la chance de jugar con un esquema con tres marcadores centrales, las buenas noticias llegaron con la recuperación de Fabricio Bustos y el regreso de Gonzalo “Pity” Martínez, quien tuvo el alta médica y viajó con el plantel por primera vez en el año, pero no jugará ni estará en el banco de los suplentes. Su citación se entiende más desde el impacto emocional y anímico para un equipo comandado por un entrenador que buscará seguir escribiendo historia grande en Brasil.

Marcelo Gallardo cambió la historia de River en el plano internacional; ahora va por más gloria LA NACION/Manuel Cortina

Es que Gallardo cambió para siempre la historia contemporánea de River en el plano internacional con siete títulos en sus primeros ocho años. Pero además quebró una racha histórica desfavorable en tierras brasileñas : antes de la llegada del Muñeco, el Millonario había jugado 10 veces por Copa Libertadores en Brasil con solo dos triunfos (2003 y 2006 ante Corinthians) y ocho derrotas. Mientras que durante el primer ciclo de Gallardo hubo un balance positivo con 12 compromisos con tres triunfos, siete empates y dos derrotas, además de haber ganado seis de las nueve series de eliminaciones directas.

Sumado a eso, superó 18 de 24 series que disputó en la Copa, tiene un 77% de efectividad en los mata-mata (ganó 65 de 84) y es su sexta semifinal en nueve ediciones de Libertadores (será la primera que defina como local). La última justamente fue en la edición 2020 en Brasil, frente a Palmeiras, con la recordada victoria por 2-0 que no le alcanzó para torcer el 0-3 de la ida. Ahora, en Belo Horizonte, tendrá que enfrentar al poderoso Atlético Mineiro para seguir rompiendo rachas: en 2021 perdió los dos partidos frente al Galo en los cuartos de final (0-1 en el Monumental y 0-3 en el Mineirão). Pese a esa caída, la ciudad le trae buenos recuerdos, ya que en 2015 eliminó a Cruzeiro con un implacable 3-0 en los cuartos de final y en 2019 lo volvió a dejar en el camino en octavos por penales tras un 0-0.

¿Podrá trasladar Gallardo su experiencia y su espalda para esta clase de partidos? Esa es la gran incógnita ante un partido de semejante magnitud. Hoy River es un equipo irregular que todavía no encontró un funcionamiento estable y se presenta firme en defensa, pero liviano en ataque. Tan es así que jugó 13 partidos desde el cambio de DT y sumó cinco triunfos, siete empates y una derrota , con 13 goles a favor y siete en contra. Su punto a favor es que frente a Talleres (1-0 y 2-1) y Colo Colo (1-1 y 1-0) siempre hizo pie a lo largo de la serie.

“Si tengo que destacar algo, es un equipo que no te va a dejar a gamba, no va a flaquear. Puede ganar, empatar o perder, pero no te va a dejar nunca la sensación de que te deja a gamba. Eso tiene mucho valor, representa mucho. Creo que el hincha lo sabe, más allá de no haber sido regulares. Eso nos da cierta ilusión de que nos podemos sentir seguros en estas instancias”, dijo el Muñeco el viernes. “El espíritu del equipo está bien. Esa ha sido una de las fortalezas más importantes. En partidos decisivos hemos estado presentes. No tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer. Es una serie de dos partidos que no se cierra el mismo martes, pero debemos saber cómo jugarlo. Hemos sido competitivos en los partidos de visitante que hemos jugado, y lo seremos el martes. Tenemos posibilidades de hacer una muy buena serie y un buen partido en Brasil”.

Gol de Montiel anulado ante Palmeiras en 2020; hubiera sido el del triunfo 3-0 de River en San Pablo AFP

Sin confirmaciones sobre el equipo titular, en el que se podría meter Leandro González Pirez por Maximiliano Meza para conformar un 3-4-1-2 que pueda ser espejo del elenco de Milito, las horas de River se consumen entre la ansiedad, la emoción y la expectativa copera. Tras casi cuatro años, vuelve el Millonario a jugar una semifinal de Libertadores. Y nada mejor que hacerlo con Marcelo Gallardo.