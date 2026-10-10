Atlético Mineiro vs. Santos por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Atlético Mineiro y Santos correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este domingo 11 de octubre a las 16.00 h en el estadio Arena MRV, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte.

El presente de los protagonistas

Atlético Mineiro arriba a este compromiso tras haber igualado 2-2 ante Athletico Paranaense en su última presentación. Por su parte, el conjunto de Santos llega con un andar similar, habiendo registrado un empate 2-2 en su duelo previo frente a Flamengo.

Estadísticas del enfrentamiento

Ambos equipos buscarán reencontrarse con la victoria tras sus recientes empates, intentando capitalizar sus fortalezas en esta recta final del torneo. La paridad mostrada en sus últimos resultados refleja la competitividad de ambos planteles en la actual temporada del Brasileirao.

Lo que está en juego

Sumar de a tres en esta etapa del campeonato es crucial para las aspiraciones de ambos clubes, que necesitan escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A para consolidar sus objetivos de temporada y mejorar su rendimiento general en la competencia.