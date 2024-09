Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: el partido se suspendió en el segundo tiempo por incidentes y se reportaron 21 heridos

Escuchar

Altlético Nacional de Medellín y Junior de Barranquilla se enfrentaron este jueves por la fecha 10 del torneo colombiano. El partido, disputado en el estadio Atanasio Girardot, debió suspenderse al minuto 9 del segundo tiempo por incidentes entre simpatizantes de ambos equipos. Las autoridades confirmaron un saldo de 21 personas heridas: 20 hinchas y un policía.

El conjunto local se imponía con 2-0 y tras el tanto conseguido por Marino Hinestroza comenzaron los desmanes. Hubo peleas cuerpo a cuerpo entre simpatizantes de ambos equipos y el juego estuvo detenido por varios minutos para permitir que los hinchas fueran asistidos. La demora se transformó en suspensión definitiva al no estar dadas las condiciones de seguridad para la continuidad del juego. Según trascendió, hubo incluso heridos por apuñalamiento en el interior del estadio .

Delicada situación en los pasillos del Atanasio Girardot tras la batalla campal entre los hinchas de Junior y Nacional. El operativo de logística y seguridad de este partido fue una vergüenza@PoliciaColombia @PoliciaMedellin @AlcaldiadeMed @FicoGutierrez pic.twitter.com/3P5T9wto5p — WillyRodríguez (@WillyRodri13) September 27, 2024

El diario El Tiempo informó en su edición digital que “la pelea [entre los hinchas de ambos equipos] comenzó cuando Atlético Nacional marcó el segundo gol. En videos [publicados en redes sociales) quedaron registrados los momentos antes, durante y después del estallido. Incluso se deja ver cómo el hurto de un “trapo” [una bandera] por parte de los hinchas de Junior agudizó la situación”. Basándose en las imágenes difundidas por los hinchas que estaban en el estadio, el periódico agrega: “Tras el segundo gol de los locales, los barristas empezaron a dirigirse entre ellos con insultos. Además, se puede notar cómo algunas personas del colectivo del Junior de Barranquilla empiezan a saltar los controles de seguridad”.

Una muestra de la batalla campal entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla Jaiver Nieto / El Tiempo

Más tarde, los intercambios verbales devinieron amenazas con armas blancas. Y, en un momento -posiblemente después del robo de la bandera-, los hinchas locales fueron a perseguir a los visitantes. Los de Junior intentaban escapar como podían: saltando de tribuna en tribuna. Hay imágenes de agresiones por parte de simpatizantes de Nacional golpeando a los hinchas de Junior que huían. Un video muestra cómo la intensidad de los enfrentamientos aumenta tras el robo de la bandera. Según El Tiempo, “en el video también se nota cómo los responsables del robo del trapo salen a correr mientras son perseguidos hacia la parte interna del estadio. Además, se puede notar cómo hay gente que opta por bajarse de la tribuna y, muchos otros, que fueron empujados por la multitud para así terminar cayendo a la tribuna inferior”.

🇨🇴 Video de los hinchas de Junior, cayendo de una tribuna a otra en el Atanasio Girardot pic.twitter.com/Q34Xmxf4kC — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) September 27, 2024

Según la crónica de El Tiempo, “en los pasillos internos del estadio, hubo enfrentamientos entre las autoridades, hinchas de Junior e hinchas de Nacional. En imágenes se ve también que se usaron gases lacrimógenos dentro de los intentos de la Policía por acabar con el hecho”. El reporte finaliza con el saldo de los enfrentamientos (21 heridos) y el anuncio de la Alcaldía de Medellín sobre futuras sanciones a los responsables.

En este sentido se pronunció el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Mejía: “Rechazo total frente a lo ocurrido esta noche en el estadio durante el partido entre Nacional y Junior. Al minuto 54 en el sector norte, una fuerte pelea entre las hinchadas hizo que el partido tuviera que suspenderse. La Policía intervino para el control de la situación. El estadio y sus alrededores están siendo evacuados de manera controlada por la policía. Al momento un policía y 20 hinchas heridos, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros médicos”, publicó el funcionario en su perfil de X -antes Twitter-.

Rechazo total frente a lo ocurrido esta noche en el estadio durante el partido entre Nacional y Junior. Al minuto 54 en el sector norte, una fuerte pelea entre las hinchadas hizo que el partido tuviera que suspenderse. La Policía intervino para el control de la situación. El… — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) September 27, 2024

Y agregó: “El fútbol debe ser una fiesta en paz y la cultura del fútbol una apuesta colectiva. Pero si a alguien no le queda claro, entonces no cabe en esa fiesta: quienes haciéndose pasar por hinchas ocasionan estas situaciones y se comportan por fuera de la ley, no son hinchas sino delincuentes y deben ser tratados como tal. Irresponsables! Habrá sanciones y se tomarán las medidas que se tengan que tomar ”, prometió.

Las amenazas con armas blancas de hinchas de Atlético Nacional a los de Junior de Barranquilla Jaiver Nieto / El Tiempo

La División Mayor (Dimayor) del fútbol colombiano también publicó un comunicado sobre lo sucedido: “La División Mayor del Fútbol Colombiano - DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que debido a los hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Atanasio Girardot, se ha decidido suspender el partido entre @nacionaloficial y @JuniorClubSA por falta de garantías. Desde la DIMAYOR rechazamos categóricamente los actos de violencia que empañan la fiesta del fútbol. En los escenarios deportivos de nuestro país debe prevalecer la sana convivencia. Hacemos un llamado a todos los aficionados a que vivamos la fiesta del fútbol en paz ”.

LA NACION