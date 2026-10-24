Atlético Tucumán venció a Tigre en Victoria y lo dejó sin director técnico: renunció Diego Dabove

El de Victoria era un duelo de necesitados, de esos que plantea el formato moderno del fútbol argentino. No tenía la urgencia de la lucha por la permanencia, pero Tigre y Atlético Tucumán necesitaban los tres puntos para acercarse a la zona de clasificación para los octavos de final desde la zona B del torneo Clausura y así evitar que dentro de un par de semanas comenzaran sus vacaciones hasta enero. El Decano logró su cometido por la aparición de Ramiro Ruiz Rodríguez, de triple protagonismo central: erró insólitamente un gol, consiguió el del 1-0 definitivo y fue expulsado. También Diego Dabove fue actor importante: dejó de ser el director técnico del Matador.

Entre varios futbolistas de ambos equipos se repartieron las muchas situaciones derrochadas, entre las que hubo dos muy claras. Una fue desperdiciada por Ignacio Russo, delantero de Tigre, que no está transitando el campeonato con la confianza de otros momentos. Su desaprovechamiento de una chance a los 40 minutos fue poco menos que increíble.

Jerónimo Dómina lo habilitó en un instante inmejorable para dejarlo mano a mano ante Luis Ingolotti, pero la definición del rosarino Russo se fue al lado de un palo. Frustrado, terminó tirado sobre el césped boca abajo: en 13 fechas cuenta 4 tantos y no logra aumentar la cifra desde hace más de un mes.

¡QUÉ GOL ERRASTE, RUSSO!



El delantero de Tigre tuvo una chance clarísima para abrir el marcador ante Atlético Tucumán y no pudo convertir



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En el mismo arco ocurrió la otra posibilidad nítida, pero en la segunda mitad, es decir, en el ataque tucumano. A los cuatro minutos, Franco Nicola sacó un sorpresivo derechazo de media distancia, pero más inesperada fue la respuesta de Felipe Zenobio, que desvió el balón hacia el travesaño. Más claro y, a la vez, más inexplicable fue lo sucedido luego del rebote: tras el pique a medio metro de la línea de gol, Ruiz Rodríguez anticipó a todos y definió con derecha a un costado del achique del arquero, pero el sutil intento besó uno de los postes.

¡DE MILAGRO NO FUE GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN!



El travesaño le negó el gol a Nicola y luego Ruiz Rodríguez le erró al arco.



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Esa situación inmejorable, sumada a la que había desechado Russo un rato antes, hacía creer que la irregular actualidad de ambos clubes en el Clausura estiraría sus seguidillas: Tigre no gana desde el 24 de agosto, fecha del triunfo como local sobre Central Córdoba, y el conjunto tucumano no se imponía por el Clausura desde inicios de septiembre. Pero ganó y el próximo miércoles jugará una semifinal de Copa Argentina frente a Platense. En Victoria el Decano rompió la racha y se regaló un triunfo que lo motiva con miras a ese cruce que puede depositarlo en su segunda final del certamen federal (la anterior fue la de 2017).

Ruiz Rodríguez, el hombre que se perdió aquella oportunidad, tendría revancha a los 27 minutos. La Triple R –así se apoda al delantero del equipo al que dirige Julio Falcioni– aprovechó la gran escalada y el posterior centro preciso del defensor lateral izquierdo Juan Infante para cabecear en el área chica, de palomita y a quemarropa.

Sin embargo, tres minutos después se convirtió en villano. Luego de ser amonestado ingenuamente por un codazo alto en una jugada que ya estaba resuelta en saque de arco, derribó a Gonzalo Pity Martínez y recibió la segunda tarjeta. O sea, resultó expulsado.

“Le pido disculpas a la gente por este final”

El visitante jugó 20 minutos con un hombre menos, pero sufrió poco debido a que Tigre careció de creatividad y a que el empuje del local fue insuficiente para justificar una igualdad. Con 13 puntos, el Matador quedó prácticamente sin chances de ingresar a los playoffs y su gente lo despidió con insultos. Por eso Davobe presentó la renuncia, al cabo de un ciclo de casi dos años.