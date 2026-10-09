Austin FC vs. Nashville SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Austin FC recibe a Nashville SC en la jornada 29 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Austin FC y Nashville SC correspondiente a la jornada 29 de la MLS se disputará este sábado 10 de octubre a las 21.30 h en el Q2 Stadium, ubicado en Austin, Texas.
El presente de ambos equipos
Austin FC llega a este compromiso tras igualar 3-3 ante San Diego en su última presentación. Por su parte, Nashville SC arriba con el envión anímico que significa haber ganado su encuentro previo ante Toronto FC por 2-0.
Estadísticas del cruce
Ambos conjuntos buscarán imponer sus condiciones en el Q2 Stadium. Mientras el local intentará mejorar su desempeño defensivo tras la reciente cosecha de goles en contra, el equipo visitante buscará prolongar su eficacia ofensiva demostrada en su última victoria fuera de casa.
Lo que está en juego
El partido resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la etapa regular de la liga. Sumar de a tres es vital para Austin FC y Nashville SC, quienes buscan consolidar su posición en la tabla de posiciones a medida que avanza la temporada 2026.
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