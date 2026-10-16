Austin FC vs. Vancouver Whitecaps FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Austin FC y Vancouver Whitecaps FC correspondiente a la jornada 31 de la MLS se disputará este sábado 17 de octubre a las 21.30 h en el Q2 Stadium, ubicado en Austin, Texas.

El momento de los equipos

Austin FC llega al compromiso tras haber sufrido una derrota por 3-1 frente a Los Angeles Football Club en su última presentación. Por su parte, Vancouver Whitecaps FC afronta este duelo luego de igualar 0-0 ante St. Louis City SC en su reciente encuentro.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se encuentran en una etapa definitoria del certamen. Mientras que el conjunto local buscará recuperar la solidez en el Q2 Stadium, la visita intentará aprovechar la inercia competitiva tras su último empate para sumar puntos fundamentales como visitante.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la fase regular. Sumar de a tres en esta instancia es vital para mejorar la posición en la tabla de la MLS y mantener vivas las expectativas de clasificación para las etapas decisivas del torneo.